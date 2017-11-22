Бишкек, 23 ноября, 2017, 01:08 — ИА Регнум. «Проблема двух ледников вокруг рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области не стоит выеденного яйца. Это просто повод для того, чтобы поднять шум. Кто-то решил, что ледники уничтожаются. Но так не бывает», — кандидат геолого-минералогических наук, член правления Киргизской горной ассоциации Валентин Богдецкий прокомментировал ИА REGNUM споры вокруг поправок в Водный кодекс Киргизии, позволяющие вести горные работы у двух ледников.

Ледник

Эксперт напоминает, что для того, чтобы понять, что происходит с ледниками нужно знать процесс их образования.

«В горах, то, что находится выше снеговой линии, где годовые осадки преобладают над испарением они накапливаются и возникает ледник. Когда он растет и превышает определенные размеры он потихоньку начинает течь вниз. Так происходит везде и всегда, не только на «Кумторе» или «Джеруе» — еще одном руднике в Таласской области», — говорит Богдецкий.

Он рассказывает, что «толщина ледника может достигать двух километров.

«Даже считать площадь 200 метров, давление будет 20 атмосфер. Под таким давлением ледник неизбежно поползет вниз. Скорость движения при этом самая разная — от одного до 20 метров в сутки», — говорит геолог.

Эксперт поясняет, что «ледник тащит с собой массу горных пород потому, что при таком давлении он царапает дно и часть породы сползает следом. Далее на уровне снеговой линии ледник тает».

"Это область разгрузки. Ледник продолжает двигаться и таять. В процессе движения он сбрасывает те обломки, которые тащит с собой. Из них образуется плотина. Если ледник начал таять и отступать, как на леднике «Петрова», это значит там есть озеро».

Богдецкий описывает ситуацию с «Кумтором» и беспокойство вокруг ледников так: «люди боятся, что работы на руднике уничтожат два ледника «Лысый» и «Давыдова». Первый нависает прям над карьером. Когда закончатся работы по добыче золота карьер будет снизу залит водой, а сверху нарастет лед, и равновесие с ледником восстановится».

Ситуация со вторым ледником, по мнению геолога, «очень похожа, хотя и немного сложнее»

«Раньше пустые породы, которые оставались после проведения работ, разгружали на ледник. Породы отъезжали вместе с ледником. Разрешать такой способ работ было ошибкой. Но схему утвердили и это претензия должна быть предъявлена не инвесторам, а экспертам, которые работали над этим вопросом. Тем не менее, когда «Кумтор» перестанут разрабатывать ледник «Давыдова» перенесет всю уже сброшенную массу в область разгрузки и придет в равновесие. Ледник восстановится. Ничего другого не произойдет», — подчеркивает эксперт.

Богдецкий считает, что «проблема двух ледников вокруг рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области не стоит выеденного яйца».

"Это просто повод, чтобы поднять шум. Кто-то решил, что ледники уничтожаются. Но так не бывает. Из-за «Кумтора ничего не тает. Я смотрел аэрофотоснимки месторождения датированные 1942-м годом и снимки 1963 года. За это время ледники уже отошли на 200 метров по всему хребту. На высоте до 3,5 тыс метров когда-то существовали ледники. В Таласской области прямо в районе месторождении «Джеруй» есть три ледниковых цирка, но ледников уже нет. От них сохранились морены и маленькие озерки. То есть это таяние идет тысячи лет. Это естественный процесс. И от этого никуда не денешься. И добыча золота тут ни при чем», — поясняет собеседник редакции.

Если кто-то, по мнению Богдецкого, считает, что «разработчики наносят вред экологии Киргизии — пусть докажет это».

"Подскажу как это сделать. Возьмите пробы воды, земли и воздуха на «Кумторе». Возьмите аналогичные пробы в центре Бишкека. Результат вас удивит. Пробы из столицы покажут, что среда, окружающая нас в сотни раз грязнее.

Например, весь Бишкек и вся Киргизия покрыта шифером, который сделан на основе асбеста. Асбест признан ВОЗ канцерогенным веществом, его использование в строительной сфере запрещено. Но никто не шумит и не возмущается по этому поводу. Асбестовый шифер продолжают выпускать на цементном заводе в Киргизии и никому до этого нет дела», — подчеркнул эксперт.