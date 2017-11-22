Берлин, 23 ноября, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Новости о том, что инициатива создания в Германии коалиционного правительства провалилась, поистине застали ЕС врасплох, сообщает сегодня, 23 ноября, немецкое ежедневное издание Die Welt. На данный момент официальные заявления европейских правительств оказались крайне сдержанными: никто не хочет усугублять и без того напряженную внутриполитическую ситуацию извне.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Однако европейские лидеры очень обеспокоены тем, что из-за неустойчивой политической обстановки в ФРГ в ЕС будут отложены необходимые реформы и важные решения. «Это плохие новости для Европы», — подтвердил нидерландский госсекретарь по делам Европы Хальбе Зейлстра, ведь весь европейский порядок строился на ведущих позициях Германии.

В Еврокомиссии уверены, что «стабильность и преемственность будут соблюдены». Об этом в понедельник, сразу после сообщения о провале «Ямайки» сообщил спикер Комиссии. Однако в кулуарах отчетливо слышны сомнения относительно того, что необходимые реформы возможно будет провести достаточно быстро. «Теперь многое станет труднее», — отметил еще один еврочиновник.

О каких реформах идет речь? Планируется, что 6 декабря глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представит большой законодательный пакет важных реформ еврозоны, после чего государства-члены должны будут принять по нему решение.

«В Брюсселе всем понятно, что в обозримом будущем новые реформы можно будет провести лишь в течение ограниченного периода времени. И окно это откроется только после формирования немецкого правительства, а закроется примерно за пять-шесть месяцев до общеевропейских выборов, которые состоятся в мае или июне 2019 года», — сообщил глава брюссельского аналитического центра Brueghel Гунтрам Вольф.

Соответственно, без твердой и однозначной позиции Берлина станет существенно сложнее принимать решения в таких важных для всей Европы вопросах, как миграционная политика, создание европейского оборонительного союза или Brexit.

Во Франции царит безмолвие. Меркель в глазах французов олицетворяла собой немецкую стабильность и решимость, поэтому для Парижа в сложившейся ситуации нет и тени облегчения. «Напряженная ситуация в Германии — не в наших интересах», — подчеркнул французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник утром.

Для французского президента новые выборы в Германии были бы худшим из возможных сценариев развития событий. При этом Макрону нужна не просто Меркель, а сильная Меркель. Лишь она способна помочь французскому лидеру воплотить его «амбициозные планы» по созданию «единой, независимой, демократической Европы» в жизнь. А затяжные переговоры и перспектива формирования в Германии власти меньшинства этому никак не способствуют.

Однако в Париже пытаются сохранять оптимизм. «Мы желаем и Германии, и Европе, чтобы наш важнейший партнер оставался стабильным и сильным», — отмечается в официальном заявлении Елисейского дворца.

В Лондоне также восприняли сложившуюся ситуацию довольно настороженно. Ангела Меркель в Великобритании считается «некоронованной королевой Европы», так как именно она задает тон в принятии решений в ЕС, если даже не диктует его. На это в Лондоне делали ставку и в вопросе выхода Соединенного Королевства из состава ЕС еще при экс-премьере Дэвиде Кэмероне, и тем более при правительстве Терезы Мэй.

Так же, как и президент Франции, Британия нуждается в стабильном немецком правительстве. Времени на переговоры о Brexit остается угрожающе мало. И если один из «локомотивов» Европы окажется политически парализованным на достаточно продолжительный период времени, то это может завести Лондон в еще больший тупик.

В середине декабря состоится решающая для Терезы Мэй встреча глав государств ЕС и их правительств в Брюсселе. Теперь все будет зависеть от того, насколько дееспособным будет к этому времени Берлин, так как без сделки с ЕС Великобритании, наиболее вероятно, грозит экономический кризис.

С почтительным молчанием наблюдают за ситуацией и в Италии. Там также стараются не подливать масла в огонь: никто не хочет портить отношения с пока еще действующим федеральным канцлером Ангелой Меркель. Глава итальянского правительства Паоло Джентилони выразил надежду на то, что берлинские внутренние междоусобицы не ослабят Меркель. Для него лично канцлер Германии является важнейшим европейским партнером в таких вопросах, как политика обороны и безопасности, а также проблема беженцев.

Аналогичным образом смотрят на германский кризис и в Люксембурге. «Во времена Brexit, изменения климата, международной террористической угрозы и миграционных проблем, во времена, когда со стороны США устанавливается мультилатерализм и европейское сообщество ценностей ослабляется, сильное немецкое правительство жизненно необходимо для сохранения устойчивой позиции Европы в мире», — сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн редакции Die Welt. «Германия — это последняя страна, которая может позволить себе допустить нестабильность правительства. Ее роль в мире запрещает это», — добавил министр.

Особенно неясно, как ситуация в Берлине повлияет на восточноевропейских соседей. «Германия стала более непредсказуемой», — отметил один из представителей венгерской дипломатии. Польша пока так и не сделала никаких официальных заявлений. На польском телевидении сложившуюся ситуацию охарактеризовали лишь тремя словами: «В Германии кризис».