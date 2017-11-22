Скопье, 23 ноября, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Еврокомиссия считает, что ситуация в Македонии изменилась в лучшую строну и позитивно смотрит на возможность начала переговоров о присоединении балканской страны к объединению. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в ходе визита в Скопье.

Nicolas Raymond Флаг Македонии

«Мы предполагаем, что в начале следующего года Еврокомиссия выступит с рекомендацией о начале переговоров, и сегодня мы гораздо более уверены, чем в прошлом году, что страны-члены поддержат данную рекомендацию», — сказал Йоаннес Хан.

Он отметил, что Македонии «остаётся пройти последний километр», и в этой связи подчеркнул, что оппозиция в республике «должна проявлять ответственность».

«Если ЕС является национальным приоритетом, цель может быть достигнута только тогда, когда все идут в оном и том же направлении. Потому я призываю оппозицию быть конструктивным критиком, чтобы страна могли соблюсти все сроки и даты», — сказал еврокомиссар.

Заев со своей стороны отметил, что проинформировал Хана о действиях, предпринятых македонскими властями на пути реформирования судебной системы, повышения эффективности управления, контроля над деятельностью разведывательных служб.

Премьер-министр Македонии заверил, что «местные реформы, инициативы и мероприятия в области внешней политики никогда прежде не были столь динамичными», и отметил, что Скопье «интенсивно работает над улучшением отношений со всеми соседями, в том числе и Грецией, вместе с которой работает над разрешением спора вокруг официального названия Македонии».

Напомним, ранее премьер-министр Македонии Зоран Заяви уже заявлял, что Скопье рассчитывает до конца 2017 года получить рекомендацию к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, а в следующем году — точную дату начала переговоров

Одним из главных препятствий на пути вступления Македонии в Евросоюз и НАТО остаётся неурегулированный уже четверть века спор между Скопье и Афинами вокруг официального наименования бывшей югославской республики.

Новом руководство Македонии, пришедшее к власти весной 2017 года при активной поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране, дало понять, что готово и на реформы, и на смену названия страны ради того, чтобы начать переговоры о вступлении в НАТО и ЕС.

В переговорах с Европейским союзом Скопье рассчитывает существенно продвинуться в ближайшие полтора года, в течение которых председательство в Совете ЕС будет принадлежать Болгарии, Австрии и Румынии.