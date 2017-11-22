Москва, 23 ноября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины Маурисио Макри. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Juan Kulichevsky Подводная лодка «Сан-Хуан» на стоянке в порту. 14 мая 2017

Сообщается, что в ходе переговоров Путин предложил Макри российскую помощь в поисках пропавшей дизель-электрической подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан».

Лидеры двух стран условились поддерживать на этот счёт контакты между Министерствами обороны России и Аргентины.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-аргентинского сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» пропала у берегов Аргентины в водах Атлантического океана 17 ноября. На борту субмарины находятся 44 человека.

Идет масштабная поисково-спасательная операция. Шансов обнаружить экипаж выжившим всё меньше, так как подходит к концу то время, в течение которого экипаж пропавшей субмарины имеет кислород для дыхания