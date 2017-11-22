Москва, 22 ноября, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила, что намерена участвовать в выборах президента Российской Федерации, сообщила, что получила официальное уведомление от Генеральной прокуратуры России о том, что её публичные высказывания о Крыме проверяются на состав преступления. Об этом Собчак заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Напомним, Собчак, которая объявила, что считает себя кандидатом «против всех» на предстоящих в марте 2018 года президентских выборах, в своих публичных выступлениях неоднократно называла Крым украинской территорией.

Собчак заявила, что она знает о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит в отношении её высказываний о Крыме проверку.

«Мы получили официальное письмо», — сказала Собчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам референдума, проведенного на полуострове после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за выход из состава Украины и возвращение в состав России.

Крым и Севастополь официально стали субъектами Российской Федерации, а конституция Россия не предусматривает выхода субъектов из состава Федерации.

Более того, в Уголовном кодексе России есть статья 280.1, которая устанавливает уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.