Москва, 23 ноября, 2017, 03:32 — ИА Регнум. В Москве представили новую модель электробусов, на которые в скором времени заменят старые троллейбусы. Презентация прошла в рамках международного салона инноваций Urban Transport 22 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые московские автобусы

Как заявил начальник отдела реализации специальных проектов ГУП «Мосгортранс» Артём Бурлаков, несмотря на международное признание, проект ещё требуется доработать. В первую очередь это относится к созданию сети зарядных станций.

«На основе многофакторного анализа были выбраны филиалы, куда направятся наши первые электробусы, разработана маршрутная сеть, построена экономическая модель. Но всё это не проработает ни дня, если мы не подготовим станции, с помощью которых будут заряжаться электробусы. Для первой партии нам нужно сто зарядных станций, которые необходимо закупить, произвести, установить и подвести к ним кабельную инфраструктуру. Найдутся те, кто скажет, что это всё не оправданно, что город ещё не готов. Однако мы должны действовать уже сейчас», — подчеркнул он.

Новые электробусы — это низкопольный транспорт, способный перевозить до 85 человек. Электробус работает от двух аккумуляторов, примерный срок службы которых составляет порядка 10−15 лет. Как заявили на презентации, аккумуляторы выдерживают низкие температуры и их можно использовать при 30 градусах ниже нуля. Подзарядка на станциях занимает порядка 20−30 минут.

К концу 2017 года в Москве должны объявить конкурс на закупку первой партии из 300 электробусов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2020 году власти столицы откажутся от автобусов на моторном топливе и будут закупать исключительно электробусы. По словам мэра, это должно улучшить экологическую обстановку в городе.

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