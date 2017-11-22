Вашингтон, 22 ноября, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Facebook создаст портал, который позволит американским пользователям социальной сети узнать, какие страницы были созданы российскими пользователями, 22 ноября сообщает The Hill.

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В компании заявили, что новый инструмент будет доступен в справочном центре Facebook к концу 2017 года. Пользователи смогут увидеть, какая реклама и какие страницы были созданы группой, связанной с Кремлем, заявили в Facebook.

Новый инструмент Facebook позволит американским пользователям проследить историю просмотров российского контента в период с января 2015 года по август 2017 года.

Напомним, ранее в США прозвучали обвинения в том, что Россия потратила около $100 тыс. на политическую рекламу в Facebook, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в 2016 году.

Бывший консультант демократического предвыборного штаба Марк Пенн заявил, что до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что реклама в Facebook могла каким-то образом повлиять на результаты американской президентской гонки в 2016 году.

Пенн также отметил, что $100 тыс. якобы потраченные Россией на политическую рекламу в Facebook — ничто в сравнении с $1,4 млрд, потраченных кандидатом на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.