Москва, 22 ноября, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Президент показал, что Российская Федерация движется в сторону ресурсосбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева, комментируя утвержденный Владимиром Путиным перечень поручений в сфере регулирования обращения с отходами.

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«В обществе существует противоречие между стремлением нелегального рынка обогатиться и желанием граждан жить в комфортной окружающей среде, — заявила Дударева. — Такая ситуация делает управление отраслью невозможным или усложняет его. Самый яркий пример — это полигон «Кучино», где мы не можем найти ответственных за накопленный экологический ущерб. В данном случае кто-то обогатился, а другие граждане из-за этого продолжают страдать».

Она отметила, что если считать реформированием технологическое переоснащение, то отрасль может перейти на использование новейших технологий в течение трёх лет.

«Основным препятствием может стать нестабильность правовой базы, куда постоянно вносятся поправки, — пояснила Дударева. — Это мешает банкам оценивать эту отрасль как стабильную, из-за этого может быть сокращено финансирование. Поручения президента в сфере регулирования обращения с отходами позволят ускорить реформу отрасли. Сегодня назрела необходимость принятия общей стратегии и четкого плана её реализации».

В свою очередь, председатель подкомитета по опасным отходам и вторичным ресурсам комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ Владимир Марьев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что самое главное — это создать новую инфраструктуру.

«С 1 января 2019 года запрещено захоронение покрышек, бумаги, картона и бумажной упаковки, шин, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары. Соответственно, к этому времени должна быть создана система сбора и утилизации продукции, — отметил он. — И если по шинам ситуация ясная — в стране достаточное количество мощностей даже для утилизации 50% образующихся шин (это не включая цементные заводы, являющиеся потребителями изношенных шин), то по другим видам отходов не все предложения будут реализованы быстро в связи с постепенным наращиванием технологических мощностей для переработки отходов. В любом случае, поручения станут хорошей предпосылкой для организации экологического машиностроения».

Напомним, поручения президента РФ Владимира Путина, опубликованные 21 ноября, требуют от российских чиновников повысить экологическую культуру населения, а также эффективность управления системой обращения с твёрдыми коммунальными отходами на федеральном уровне. Кроме того, правительству поручено обеспечить поэтапное введение запрета на поступление твёрдых коммунальных отходов на объекты размещения (полигоны) без предварительной обработки и утилизации, а Росприроднадзору, Роспотребнадзору совместно с МВД России пресечь незаконное транспортирование и размещение отходов.