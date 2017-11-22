Глава ЯНАО о бундестаге: «Это было под присмотром консульств, посольств»
Москва, 22 ноября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин прокомментировал 22 ноября выступление гимназиста Николая Д. в бундестаге. Находясь в Москве в рамках Дней Ямало-Ненецкого округа в Совете Федерации, он нашёл время для официального заявления для федеральных СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кобылкин предпочитал отмалчиваться, так как по словам его пресс-службы «находился в командировке».
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Сегодня, 22 ноября, он решился сделать пресс-выход к журналистам, у которых накопилось множество вопросов.
«Он выразил свои мысли, — заявил Дмитрий Кобылкин о выступлении Николая Д. — Я видел более опытных взрослых людей, которые, стоя на трибуне, в где-то менее высоких учреждениях, терялись и неправильно выражали мысли. Парню совсем немного лет. И я считаю, что у нас замечательная молодёжь. Я, кстати, с ним лично знаком. Он активный участник патриотических площадок на территории Ямала и за пределами округа. Он победитель исторических олимпиад. Я знаю его воспитание, знаю, чему его учили, и поэтому, конечно, я вообще горжусь нашей молодёжью. Я хочу сказать, что мы воспитали хорошую, достойную молодёжь. То, что этот случай произошёл, у нас достаточно компетентных, правоохранительных, в том числе, органов, которые способны разобраться в данной ситуации и принять решение, что это было на самом деле.
Я считаю, что компетентные правоохранительные органы обязаны вмешиваться в такие вещи, потому что это, во-первых, выезд наших детей за рубеж. Это никогда не происходит просто так. Это всегда идет под присмотром, в том числе и наших консульств, посольств. И поэтому то, что там произошло, сократили речь, как вы знаете, с 7 до 2 минут. Что от этой речи осталось, как он смог изъяснить ее… Вопросов очень много, мы разберёмся. Главное, просто нам не нужно путать некоторые понятия, на которые наше общество почему-то так среагировало. Как пропаганда нацизма, почему-то кто-то там увидел это всё. Я лично в этом не увидел пропаганды нацизма. То что мальчик пытался как-то объяснить простые, на мой взгляд фундаментальные ценности наши православные, такие как любовь, прощение, за это винить его нельзя.
Может быть в общем стане, мы где-то не доработали, об этом говорили многие на разных площадках, в том числе, и в Совете Федерации. О наших учебниках истории и так далее. Дай бог, чтобы это послужило такой лакмусовой бумажкой, чтобы мы что-то изменили. Не просто заклеймили и сказали, что ребёнок не прав, а что-то изменили для того, чтобы таких случаев в будущем больше не произошло. Ни с моими детьми, ни с вашими».
Напомним, выступая 19 ноября в Бундестаге, ученик гимназии из Нового Уренгоя Николай Д. рассказал о том, как впечатлила его судьба гитлеровского ефрейтора Георга Йоханна Рау, попавшего в плен под Сталинградом. Солдат Третьего рейха «умер от тяжелых условий плена». Николай Д. также рассказал о посещении могил немецких военнопленных в Челябинской области.
«Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — заявил ямальский школьник.
Слова Николая Д. вызвали возмущение в гражданах России элементарным: люди, которые хотят мирно жить и не воевать, не приходят грабить и убивать в другую страну женщин, стариков и детей.