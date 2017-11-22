Москва, 22 ноября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин прокомментировал 22 ноября выступление гимназиста Николая Д. в бундестаге. Находясь в Москве в рамках Дней Ямало-Ненецкого округа в Совете Федерации, он нашёл время для официального заявления для федеральных СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кобылкин предпочитал отмалчиваться, так как по словам его пресс-службы «находился в командировке».

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Сегодня, 22 ноября, он решился сделать пресс-выход к журналистам, у которых накопилось множество вопросов.

«Он выразил свои мысли, — заявил Дмитрий Кобылкин о выступлении Николая Д. — Я видел более опытных взрослых людей, которые, стоя на трибуне, в где-то менее высоких учреждениях, терялись и неправильно выражали мысли. Парню совсем немного лет. И я считаю, что у нас замечательная молодёжь. Я, кстати, с ним лично знаком. Он активный участник патриотических площадок на территории Ямала и за пределами округа. Он победитель исторических олимпиад. Я знаю его воспитание, знаю, чему его учили, и поэтому, конечно, я вообще горжусь нашей молодёжью. Я хочу сказать, что мы воспитали хорошую, достойную молодёжь. То, что этот случай произошёл, у нас достаточно компетентных, правоохранительных, в том числе, органов, которые способны разобраться в данной ситуации и принять решение, что это было на самом деле.

Я считаю, что компетентные правоохранительные органы обязаны вмешиваться в такие вещи, потому что это, во-первых, выезд наших детей за рубеж. Это никогда не происходит просто так. Это всегда идет под присмотром, в том числе и наших консульств, посольств. И поэтому то, что там произошло, сократили речь, как вы знаете, с 7 до 2 минут. Что от этой речи осталось, как он смог изъяснить ее… Вопросов очень много, мы разберёмся. Главное, просто нам не нужно путать некоторые понятия, на которые наше общество почему-то так среагировало. Как пропаганда нацизма, почему-то кто-то там увидел это всё. Я лично в этом не увидел пропаганды нацизма. То что мальчик пытался как-то объяснить простые, на мой взгляд фундаментальные ценности наши православные, такие как любовь, прощение, за это винить его нельзя.

Может быть в общем стане, мы где-то не доработали, об этом говорили многие на разных площадках, в том числе, и в Совете Федерации. О наших учебниках истории и так далее. Дай бог, чтобы это послужило такой лакмусовой бумажкой, чтобы мы что-то изменили. Не просто заклеймили и сказали, что ребёнок не прав, а что-то изменили для того, чтобы таких случаев в будущем больше не произошло. Ни с моими детьми, ни с вашими».

Напомним, выступая 19 ноября в Бундестаге, ученик гимназии из Нового Уренгоя Николай Д. рассказал о том, как впечатлила его судьба гитлеровского ефрейтора Георга Йоханна Рау, попавшего в плен под Сталинградом. Солдат Третьего рейха «умер от тяжелых условий плена». Николай Д. также рассказал о посещении могил немецких военнопленных в Челябинской области.

«Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — заявил ямальский школьник.

Слова Николая Д. вызвали возмущение в гражданах России элементарным: люди, которые хотят мирно жить и не воевать, не приходят грабить и убивать в другую страну женщин, стариков и детей.