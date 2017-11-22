Москва, 22 ноября, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Все стратегические и крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, независимо от формы собственности, должны быть готовы к быстрому увеличению объемов оборонной продукции в нужное время, заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны и предприятий ОПК, передает «Россия 24».

Kremlin.ru «Уралвагонзавод»

«Способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства», — сказал президент.

Он добавил, что в 2015 и 2016 годах этот вопрос обсуждался, и были даны поручения по модернизации производственных мощностей оборонных предприятий.

Глава государства также отметил, что в ходе учений «Запад-2017» была проверена мобилизационная готовность и возможность обеспечения войск на местах из местных ресурсов.

В ходе учений были привлечены гражданские лица, отработан вопрос передачи гражданского транспорта для нужд армии, проведена оценка обеспечения войск транспортными услугами, продовольствием и медикаментами.

Путин сказал, что в ходе учений были выявлены недостатки, которые нужно устранить и выработать меры по повышению мобилизационной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября о встрече Путина с руководством Минобороны РФ и главами ряда регионов сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи обсуждались итоги учений «Запад-2017» и прорабатывался вопрос «гражданской составляющей».

Напомним масштабные совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 21 сентября 2017 года. Военные отрабатывали сценарий нападения на Союзное государство.