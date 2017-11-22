Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Агрессивный молодой человек напал на сотрудника Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти прямо на входе в здание этого ведомства на Литейном проспекте Петербурга. Это утверждает Telegram-канал Mash, разместивший 22 ноября видеозапись инцидента.

Https://t.me/breakingmash Момент нападения на сотрудника ФСБ (скриншот канала Mash)

На ней видно, как парень спортивного телосложения со спины набросился с кулаками на сотрудника, вошедшего в здание, и начал его избивать. Судя по кадрам, дело происходит в тамбуре, отделяющем внутренние помещения «Большого дома» (так в Петербурге принято называть здание на Литейном) от внешнего крыльца.

Подвергшийся вероломному нападению сотрудник не растерялся, принял боксерскую стойку и начал отражать нападение. Вскоре ему на помощь пришел коллега, который не позволил хулигану выскользнуть на улицу, а затем, улучив момент, нанес агрессору мощный удар ногой в пах, от которого тот упал на пол и потерял возможность продолжить нападение. Подоспевшие другие сотрудники спецслужбы скрутили и обезвредили хулигана.

В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, куда обратился корреспондент ИА REGNUM, воздержались от комментариев по поводу данного инцидента.