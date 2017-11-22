Прибалтика отказалась от планов послать своих солдат в Ирак
Вильнюс, 22 ноября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Страны Прибалтики решают, как помочь международному сообществу в борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 ноября. Командующий литовской армией Йонас Витаутас Жукас на созванной сегодня пресс-конференции в министерстве обороны Литвы объявил, что Литва, Латвия и Эстония отказались от планов отправить в Ирак общий эскадрон сил спецопераций, но сейчас рассматриваются другие способы сотрудничества.
«Сначала была идея создать общий эскадрон, сейчас планы немного изменились», — сказал Жукас. — Так или иначе, это будет общее подразделение».
По утверждению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, Литва и Латвия должны сформировать общее подразделение за счет своих спецсил, а Эстония — пополнить военную единицу другими силами.
Сейм Литвы в октябре 2017 года разрешил с 2018 года отправлять в горячие точки до 30 военных, они смогут не ограничиваться пребыванием на учебных базах, в отличие от литовских военных инструкторов, которые сейчас обучают в Ираке местные силы. Такой мандат позволил бы спецсилам действовать и в Сирии, но это маловероятно, если иметь в виду, что операции коалиции сейчас сосредоточены в Ираке, утверждают литовские должностные лица.