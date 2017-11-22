Вильнюс, 22 ноября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Страны Прибалтики решают, как помочь международному сообществу в борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 ноября. Командующий литовской армией Йонас Витаутас Жукас на созванной сегодня пресс-конференции в министерстве обороны Литвы объявил, что Литва, Латвия и Эстония отказались от планов отправить в Ирак общий эскадрон сил спецопераций, но сейчас рассматриваются другие способы сотрудничества.

Ministry of National Defence Republic of Lithuania Даля Грибаускайте инспектирует литовское воинство

«Сначала была идея создать общий эскадрон, сейчас планы немного изменились», — сказал Жукас. — Так или иначе, это будет общее подразделение».

По утверждению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, Литва и Латвия должны сформировать общее подразделение за счет своих спецсил, а Эстония — пополнить военную единицу другими силами.

Сейм Литвы в октябре 2017 года разрешил с 2018 года отправлять в горячие точки до 30 военных, они смогут не ограничиваться пребыванием на учебных базах, в отличие от литовских военных инструкторов, которые сейчас обучают в Ираке местные силы. Такой мандат позволил бы спецсилам действовать и в Сирии, но это маловероятно, если иметь в виду, что операции коалиции сейчас сосредоточены в Ираке, утверждают литовские должностные лица.