Луганск, 22 ноября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. В Сети опубликована видеозапись штурма вооруженными людьми здания Генпрокуратуры ЛНР.

Gplnr.su Генеральная прокуратура ЛНР

Напомним, 22 ноября бывший официальный представитель министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Константин Долгов заявил, что хорошо вооруженные люди без опознавательных знаков взяли штурмом здание Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики и арестовали генерального прокурора Виталия Подоброго.

Также был задержан военный прокурор республики и еще порядка 20 человек. Сообщалось, что позднее они были доставлены в здание Народного совета ЛНР, контролируемое республиканским МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР, по разным данным, происходит внутриполитический конфликт. Отправленный в отставку, по сообщениям некоторых СМИ, министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет обвинил нескольких человек из окружения главы республики Игоря Плотницкого в работе на украинские спецслужбы.

Ситуация в Луганске, так же как и ее причины, продолжает на данный момент оставаться неопределенной.