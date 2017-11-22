Россия борется за сенатора, а США вооружают Польшу против неё: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Заработать на настороженности соседа: США обезопасят Польшу от России за 9 млрд долларов;
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