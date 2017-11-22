Варшава, 22 ноября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. США продадут систему противоракетной обороны Patriot своему партнеру по Североатлантическому альянсу — Польше. О своем согласии на сделку сообщает Госдепартамент США. В настоящее время Конгрессу предоставлено 15 дней на то, чтобы высказать возможные возражения, сообщает 21 ноября немецкое издание Die Zeit, что, учитывая тесное оборонное сотрудничество с Польшей, крайне маловероятно.

Система противоракетной обороны Patriot

Говоря о заключении сделки с Польшей, в Госдепартаменте подчеркнули: «Безопасность в Европе, способной противостоять авиационным и ракетным угрозам, а также другим формам агрессии, — это залог мира и стабильности не только в НАТО, но и на Европейском континенте в целом». Американские системы Patriot были также временно дислоцированы в Литве во время проведения учений НАТО.

Об условиях сделки США и Польша договорились во время официального визита президента Дональда Трампа в Варшаву в июле текущего года. Предполагается, что Patriot должен стать частью польской оборонной системы в случае возможной агрессии со стороны России. Польское руководство мотивирует это тем, что в прошлом году российское правительство дислоцировало ряд оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» на территории Калининграда, российского эксклава, на протяжении границы с Польшей и Литвой, что вызвало настороженность восточноевропейского соседа.

Система Patriot — это мобильная система наземного базирования, обеспечивающая защиту от атакующих ракет. Ее пусковые установки могут размещаться на грузовиках, а управляемые ракеты могут запускаться с самолетов с тем, чтобы уничтожить цель еще в воздухе.

Сделка о закупке военного оборудования между США и Польшей подразумевает приобретение 4 радаров, 4 контрольных станций, 16 пусковых станций и 208 ракет PAC-3, а также сопутствующего дополнительного оборудования плюс обучение. Известно, что стоимость поставки 9 батарей системы Patriot может доcтигать $9 млрд.По предварительным оценкам, сделка должна принести американским оборонным компаниям Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman до 10,5 млрд долларов.

Ранее США уже поставляли усовершенствованные противоракетные системы Patriot PAC-3 Японии, еще одному своему союзнику. Сейчас комплексы находятся на военно-воздушной базе Йокота с целью нанесения удара в случае угрозы со стороны Северной Кореи.