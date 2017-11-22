Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Знаменитый книжный развал в Ростове-на-Дону, который располагается у здания Донской государственной публичной библиотеки, вновь оказался под угрозой. Уже несколько лет чиновники города-миллионника пытаются изгнать букинистов, но благодаря неравнодушию и поддержке ростовчан этого сделать до сих пор не удалось, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Клумба у здания Донской государственной публичной библиотеки

«Городские чиновники Ростова-на-Дону хотят закрыть книжный развал, аргументируя тем, что он портит облик центра города. Между тем это место — настоящая находка для книголюбов. Развал функционирует уже давно, а «портить облик» начал почему-то только сейчас. Друзья, общими усилиями сохраним развал, ведь именно книги не позволяют нам кануть в пучину невежества и безграмотности!» — говорится в петиции.

Подписи под обращением к губернатору Ростовской области Василию Голубеву поставили более 2 тыс. желающих защитить книжный базар.

«Такое хорошее место, у меня оттуда куча чудесных книг. Только сегодня купила превосходный экземпляр книги «451 градус по Фаренгейту» всего за 45 рублей. Очень жаль будет его потерять», «Замечательное место. Во всех цивилизованных странах есть такие книжные развалы. У нас вырубают деревья, строят небоскребы без инфраструктуры в центре города. Ростов теряет своё лицо, и это трагедия», — считают защитники букинистов.

Стоит отметить, что книжный развал славиться не только наличием редких изданий, здесь также проводятся литературные встречи с известными писателями. Самобытный рынок уже давно стал визитной карточкой города, о его существовании известно далеко за пределами донской столицы.

Вместе с тем после поднятой шумихи чиновники всё-таки пошли на попятную и заявили, что закрывать книжную лавку не намерены.

«Книжный развал останется на своем месте. Этот адрес мы включаем в схему для приведения в порядок в соответствии с законом, так как сейчас они занимают эту территорию фактически незаконно. Участок обследуют и будет проводиться конкурс, чтобы заключить договор с владельцами точки. Весной они получат документ на размещение нестационарного торгового объекта», — цитирует председателя комитета по торговле и бытовому обслуживанию Константина Тихонова издание «Деловой квартал».

По словам чиновника, букинистам всё-таки придётся подвинуться и сменить облик книжного рынка, чтобы привести его в эстетический вид.

Отметим, что книжный развал ранее располагался на площадке перед входом в библиотеку, а затем с восточной стороны книгохранилища. Переехали к западной стороне здания букинисту ввиду начала строительства храма.

В 2013 году в планах букинистов было осуществление давней мечты — строительства книжного парка.

«Администрация района совсем не против выделить нам ранее обещанный участок позади библиотеки. Однако придётся всё-таки соблюсти формальности и принять участие в конкурсе. Думаю, благодаря поддержке общественности мы его выиграем. Пока всё складывается очень радужно», — отмечали четыре года назад организаторы книжного развала.

Но проекту, который предполагал создание уголка для детского чтения и отдыха, книжных клубов и выступлений писателей пока не суждено было сбыться. Букинисты вместо этого только испытывают давление на своё детище со стороны городских властей.