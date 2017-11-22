Госдума просит МИД РФ принять меры к освобождению Керимова
Москва, 22 ноября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Госдума попросит МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания во Франции члена Совфеда от Дагестана Сулеймана Керимова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом говорится в подготовленном депутатом Госдумы от КПРФ Разваном Курбановым протокольном поручении комитету Госдумы по международным делам.
Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан сотрудниками французской полиции в городе Ницце на юге страны.
Курбанов обратил внимание на то, что Керимов, человек, обладающий дипломатическим иммунитетом, был задержан во Франции в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
В этом связи Госдума поручает комитету Госдумы по международным делам «во взаимодействии с МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания Керимова и принять все меры к его скорейшему освобождению, а также получению от французской стороны исчерпывающего объяснения причин данной возмутительной ситуации».
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Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приложит максимум усилий для защиты интересов задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова. По словам представителя Кремля, в связи с этим ведется интенсивная работа по линии МИД РФ.