Москва, 22 ноября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Госдума попросит МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания во Франции члена Совфеда от Дагестана Сулеймана Керимова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом говорится в подготовленном депутатом Госдумы от КПРФ Разваном Курбановым протокольном поручении комитету Госдумы по международным делам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан сотрудниками французской полиции в городе Ницце на юге страны.

Курбанов обратил внимание на то, что Керимов, человек, обладающий дипломатическим иммунитетом, был задержан во Франции в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В этом связи Госдума поручает комитету Госдумы по международным делам «во взаимодействии с МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания Керимова и принять все меры к его скорейшему освобождению, а также получению от французской стороны исчерпывающего объяснения причин данной возмутительной ситуации».

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Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приложит максимум усилий для защиты интересов задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова. По словам представителя Кремля, в связи с этим ведется интенсивная работа по линии МИД РФ.