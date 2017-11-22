Москва, 22 ноября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Французский суд продлил срок задержания российского сенатора Сулеймана Керимова еще на сутки. По данным СМИ, срок продлен на 24 часа, информации о том, что ему предъявлено какое-либо обвинение, не поступало.

Hlebushek Сулейман Керимов

По данным источника «Интерфакса», точной информации о наличии у сенатора при себе дипломатического паспорта нет — сведения на этот счет противоречат друг другу. Керимова уже допросили сотрудники французской прокуратуры, сообщает телеканал «Россия-24».

Керимов отказался признать какие-либо обвинения в свой адрес, адвокаты сенатора уже подключились. Известно, что во Франции Керимов был не в составе какой-либо делегации, а по личным делам.

Официальной информации о причинах задержания не поступало, однако западные СМИ сообщают, что дело касается уклонения от уплаты налогов. Тем временем глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил о предпринимаемых российскими дипломатами шагах для освобождения Керимова — задействованы дипломатическая и консульская линии в Москве и Париже.

Задержали Керимова вечером 21 ноября в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок. В посольстве РФ отметили, что донесли информацию о том, что Керимов является членом Совета Федерации, до правоохранителей и теперь добиваются его освобождения.

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По мнению экспертов, задержание Керимова может быть связано как с политическими, так и с экономическими причинами. Кроме того, обвинения в том, что он не уплатил налог, могут использоваться как формальный повод для ареста и начала уголовного преследования.

Прежде всего, это выгодно как продолжение санкционной войны против России в целом и против российского бизнеса в частности. Цель ясна и задачи такой политики ясны — сделать российские власти поуступчивее и помягче к Западу. В таком случае Россия обязана не только защитить своего гражданина, но и достойно ответить стране, предпринявшей такой шаг — например, ужесточить эмбарго или ввести аналогичные санкции против французских политиков и бизнеса.

По мнению руководителя юридического департамента Castle Family Office в России и СНГ Романа Алексеева, если французским правоохранительным органам удастся доказать то, что Керимов являлся конечным бенефициаром всей схемы и цепочки сделок в истории с виллой Hier на мысе Антиб, то преследовать его будут как в уголовном, так и в административном порядке.

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Судя по имеющейся в СМИ информации, сказал Алексеев, схема, организованная вокруг данного объекта недвижимости, явно связана с открытием счетов компаний либо иных структур за пределами Франции. И в таком случае речь идет не только о невыплате налогов: санкция увеличивается до 2 млн евро и 10 лет лишения свободы.

Что касается неуплаты налогов, то в административном порядке санкция сверх возвращенной в бюджет суммы налога может составить до 80% от этой суммы. Что касается уголовной ответственности, то общая санкция может составить штраф в размере до 500 тыс. евро и до пяти лет лишения свободы, уточнил эксперт.

Также Керимову могут предъявить обвинения в отмывании денежных средств, полученных в результате доказанного факта уклонения от уплаты налогов. В таком случае сенатору будет грозить штраф в размере до 375 тыс. евро и срок до 5 лет. В любом случае обвинения будут существенным ударом по репутации и станут причиной сложностей в отношениях с финансовыми организациями, где обслуживается фигурант дела.

Российский миллиардер Сулейман Керимов, бывший владелец компании «Уралкалий», занимает 21-ю строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes. C 2008 года он является членом Высшей палаты Федерального Собрания, а с 2016 года член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.