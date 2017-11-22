Луганск, 22 ноября, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в эфире телеканала ГТРК ЛНР прокомментировал события, которые происходили в Луганске 21 ноября.

Цитата из видео ГТРК ЛНР. Игорь Плотницкий — о вхождении Республики в состав Российской Федерации Игорь Плотницкий

«Мне кажется, мы (власти ЛНР) недооценили количество и тяжесть правонарушений, которые совершал бывший министр внутренних дел (Игорь Корнет), — говорит Плотницкий. — Потому что пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захват власти, это что-то скрывается гораздо большее».

Глава ЛНР отметил, что во время госпереворота в столице республики были отключены телевидение, мобильная связь и электричество.

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Напомним, ранее министр внутренних дел республики Игорь Корнет заявил о попытке в ночь на 21 ноября проникновения в ЛНР украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, попытка украинских диверсантов провалилась.

После этого Корнет объявил о наличии у МВД ЛНР доказательств причастности ряда высокопоставленных функционеров республики к сотрудничеству с Киевом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на улицах столицы ЛНР появились неизвестные люди в военной форме, объяснявшие свое присутствие «совместными плановыми учениями».

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