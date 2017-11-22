Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Бывший глава Центрального района Санкт-Петербурга, депутат Законодательного собрания Мария Щербакова («Единая Россия») продолжила борьбу с действующим руководителем районной администрации Андреем Хлутковым с трибуны Мариинского дворца, передает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

Ранее Щербакова уже неоднократно жаловалась губернатору Георгию Полтавченко через депутатские запросы на то, что Хлутков не дает ей печататься в районной прессе, «препятствуя депутатской деятельности», и вообще почти не идет на контакт. Однако, судя по всему, эти меры не возымели действия, и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, секретарь регионального отделения «Единой России», всё активнее демонстрирует Щербаковой свою поддержку.

Сегодня, 22 ноября, Щербакова на пленарном заседании Законодательного собрания сумела утвердить еще один депутатский запрос, на этот раз он касается исключительно судьбы исторических домов в Басковом переулке, 13−15. В предыдущих запросах Щербакова уже указывала, что там провели незаконную перепланировку, в итоге затопило подвал, нарушили СанПиН, на фасадах обнаружились повреждения.

Щербакова интересуется у Георгия Полтавченко, не следует ли провести срочное техническое обследование домов, начать противоаварийные работы, а также дать оценку действиям администрации района.

«Вы имеете в виду дисциплинарное взыскание?» — уточнил вице-спикер Сергей Соловьев. «Самое главное — принять меры и ускорить решение вопроса теми, кто за него ответственен», — ответила Щербакова.

В результате, большинством голосов запрос утвердили. Добавим, что в одном из домов Басковом переулке с рождения жил Владимир Путин.

«Здесь находится (представитель губернатора Юрий) Шестериков и Михаил Павлович Мокрецов, вице-губернатор. Коллеги, вы видите, чем Хлутков-то должен заниматься? — обратился к чиновникам спикер Вячеслав Макаров. — У него какая-то страсть — поваляться в перьях гусиных и куриных и бегать по Центральному району, занимаясь не свойственными ему делами, которые не входят в его функциональные обязанности. Или, наоборот, (ему) предписывается не вмешиваться в дела, которые должен он решать. Вот что говорите, вы, члены правительства, которые здесь находятся? Вы к общему знаменателю когда начнете приводить глав районных администраций?».

Напомним, поскольку «дележ власти» в районе между бывшим и новым главой становился поводом для депутатских запросов Марии Щербаковой уже неоднократно, «яблочник» Борис Вишневский напоминал ей, что в бытность руководителем района она сама не давала ему публиковаться в местной газете, особенно когда они вдвоем были соперниками на выборах в Заксобрание от этой территории.

На это Щербакова ответила, что вина лежала на других исполнителях, они были наказаны и даже уволены. Впрочем, публикаций в газетах о деятельности депутата Вишневского так и не появилось.

Добавим, что Андрей Хлутков до назначения главой района в сентябре 2016 года служил начальником отдела управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе, а затем работал советником губернатора Санкт-Петербурга. Доктор экономических наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Почета.