Степанакерт, 22 ноября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Tрое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха погибли и ещё один получил тяжелые ранения вечером 21 ноября.

artsakhpress.am

Как сообщает министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики, 21 ноября около 18:35 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, смертельные минно-взрывные ранения получили военнослужащие Армии обороны Карабаха Гегам Закарян (1995 года рождения), Саргис Абрамян (1998) и Саргис Меликян (1997), а военнослужащий Нарек Овеян, также получивший минно-взрывное ранение, находится в тяжелом состоянии.

«Для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие», — говорится в сообщении пресс-службы МО НК.

По данным армянских СМИ, погибший Гегам Закарян был офицером, двое других — рядовыми.