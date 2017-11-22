Лондон, 22 ноября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Представители семьи Дмитрия Хворостовского официально подтвердили его смерть в Лондоне в возрасте 55 лет. Об этом говорится в официальном Facebook артиста.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский

Согласно сообщению от имени семьи Хворостовского, официально объявляется о его смерти. Артист скончался утром 22 ноября в своем доме в Лондоне в окружении семьи.

«С тяжестью на сердце мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского — любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга», — говорится в сообщении.

«Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами», — написано в Facebook.

Ранее о смерти артиста в своем Twitter сообщил певец Дмитрий Маликов. Позже сообщение подтвердил народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.