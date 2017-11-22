Москва, 22 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Центробанк хочет добиться доверия населения и при этом отмечает, что ощущение инфляции у людей гораздо выше. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Для наглядности в ЦБ посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними, как растут цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой.

«Салат оливье за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312, селедка под шубой подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей. Но ощущение инфляции у людей гораздо выше, и мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, к тому, что можно распоряжаться семейным деньгами, мы думаем постоянно о росте цен», — заверила Набиуллина.