Москва, 22 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Задержание во Франции члена Совфеда Сулеймана Керимова — доказательство того, что всем нашим крупнейшим предпринимателям давно пора возвращать накопления в Россию, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан сотрудниками французской полиции в городе Ницца на юге страны.

«Это очередное доказательство того, что всем нашим крупнейшим предпринимателям давно пора возвращать накопления в Россию. За границей ни они сами, ни их деньги не в безопасности», — отметил депутат Госдумы.

По его мнению, бизнесмены на родине могут вложить свои огромные накопления в инфраструктуру, в промышленность, в прикладную науку, и это принесло бы им и моральное удовлетворение, и новую прибыль.

«А за границей им мало что светит», — констатировал Жириновский.

Парламентарий напомнил о предложении партии провести в стране полноценную экономическую амнистию: хотя бы в одном госбанке должна быть гарантирована 100-процентная тайна вкладов, а все, кто вернут деньги в страну, освобождены от проверок. Все проверки только в рамках конкретных уголовных дел.

«За границей «гуляют» десятки триллионов рублей — все их можно вернуть и пустить в нашу экономику», — указал он.

Ранее МИД РФ отметил, что Керимов является действующим членом Совета Федерации и обладает иммунитетом от задержания на территории других государств. Госдума готовит протокольное поручение, где попросит МИД России направить МИДу Франции ноту протеста.