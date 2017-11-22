ГД попросит МИД РФ направить МИДу Франции ноту протеста в связи с Керимовым
Москва, 22 ноября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены задержанием члена Совфеда Сулеймана Керимова и просят МИД России направить ноту протеста МИДу Франции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
На задержание во Франции обратил внимание депутат Госдумы Ризван Курбанов (КПРФ).
«Каждый из коллег может оказаться в такой ситуации… Мы не получили никаких объяснений по поводу задержания коллеги, обладающего дипломатическим иммунитетом. Прошу обратиться в МИД России для обращения в МИД Франции с нотой протеста о недопустимости нарушения норм международного права», — сказал он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение и поручил профильным комитетам подготовить протокольное поручение.
«Просьба международному комитету вам помочь в подготовке данного обращения. Что касается уже обоснования, думаю, вы как профессиональный юрист в прошлом прокурор республики аргументы подготовите», — сказал он.
Какие обвинения выдвинуты французской стороной в адрес Керимова, официально пока не сообщается. Сенатор в настоящий момент находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы. Информации о том, как долго он может пребывать под стражей во Франции, пока также нет.