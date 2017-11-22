Москва, 22 ноября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены задержанием члена Совфеда Сулеймана Керимова и просят МИД России направить ноту протеста МИДу Франции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Hlebushek Сулейман Керимов

На задержание во Франции обратил внимание депутат Госдумы Ризван Курбанов (КПРФ).

«Каждый из коллег может оказаться в такой ситуации… Мы не получили никаких объяснений по поводу задержания коллеги, обладающего дипломатическим иммунитетом. Прошу обратиться в МИД России для обращения в МИД Франции с нотой протеста о недопустимости нарушения норм международного права», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение и поручил профильным комитетам подготовить протокольное поручение.

«Просьба международному комитету вам помочь в подготовке данного обращения. Что касается уже обоснования, думаю, вы как профессиональный юрист в прошлом прокурор республики аргументы подготовите», — сказал он.

Какие обвинения выдвинуты французской стороной в адрес Керимова, официально пока не сообщается. Сенатор в настоящий момент находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы. Информации о том, как долго он может пребывать под стражей во Франции, пока также нет.