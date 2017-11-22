Барнаул, 22 ноября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Конфликт по поводу трехмесячной невыплаты заработной платы на предприятии «Алтаймясопром», в ходе которого более 100 работников — жителей сала Лушниково — объявили забастовку, удалось решить. По словам руководителя государственной инспекции труда в Алтайском крае Владимира Белошапкина, которого цитирует телеканал «Катунь-24», долг перед 245 работниками составляет более 6 миллионов рублей, но выплата задолженности за август и сентябрь уже началась.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хрюшка

Интересно, что согласно информации с официального сайта ведомства, аналогичная сумма зарплатной задолженности была выплачена работникам «Алтаймясопрома» и в середине декабря 2016 года. Тем не менее, в краевом минсельхозе уверяют, что долг перед работниками вновь будет полностью погашен (установленным сроком определено 30 ноября 2017 года).

Напомним, финансовая ситуация на предприятии обострилась летом 2017 года: на банкротстве «Алтаймясопрома» настаивают ряд кредиторов, в числе которых значатся «Барнаульская сервисная компания», «Внешэкономбанк», налоговая служба и десяток других компаний.

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Сейчас на «Алтаймясопроме» введена процедура внешнего наблюдения, и в минсельхозе надеются на положительные результаты финансового оздоровления предприятия и реструктуризацию долгов.

Столь пристальное внимание краевых властей к предприятию связано с тем, что в 2011 году строительство свиноводческого комплекса в Тальменском районе являлось одним из первоочередных инвестиционных проектов агропромышленного кластера программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов юга Сибири». Его общая стоимость составила 6,7 млрд. рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, фактом задержки заработной платы заинтересовалось следствие. СУ СК РФ по Алтайскому краю будет проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление факта невыплаты заработной платы, объемов невыплаченных денежных средств и количества работников предприятия, перед которыми имеется задолженность.