Сотрудники «Алтаймясопрома» объявили забастовку

Барнаул, , 12:46 — REGNUM Более 100 работников свинокомплекса «Алтаймясопром», отчаявшись получить долги по заработной плате, после письменного уведомления руководства объявили забастовку. Как передают сегодня, 16 ноября, «Вести-Алтай», сотрудникам откормочного цеха и репродуктора, где появляются на свет поросята, заработную плату и премии не выплачивают уже за три месяца (август, сентябрь и октябрь 2017 года). То, что часть денежной суммы они получили продукцией, все равно не дает возможности оплачивать счета и кредиты.

«В сельском детсаду детям, чьи родители перестали оплачивать образовательные услуги, отказали в горячем питании», — отмечают «Вести».

По даннымИД «Алтапресс», финансовая ситуация на предприятии обострилась летом 2017 года. Именно тогда с иском о банкротстве «Алтаймясопрома» обратилась «Барнаульская сервисная компания», задолженность перед которой составляет 669 тыс рублей. Позже аналогичной процедуры потребовал «Внешэкономбанк», налоговая служба и ряд других компаний. На сегодняшний день список кредиторов свинокомплекса насчитывает более десятка организаций.

Переговоры о реструктуризации долга пока ни к чему не привели.

Говоря о ситуации на свинокомплексе, глава регионального Министерства сельского хозяйства Александр Чеботаев, ранее отмечал, что на предприятии соблюдается весь технологический процесс, всё поголовье в 52 тысячи свиней сохраняется, а привесы на откорме составляют 800 граммов в сутки, что соответствует норме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2011 году строительство свиноводческого комплекса в Тальменском районе являлось одним из первоочередных инвестиционных проектов агропромышленного кластера программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов юга Сибири».

Согласно проекту, свинокомплекс мог содержать 300 тыс. голов с полным циклом репродукции, выращивания, доращивания и откорма свиней. В состав свинокомплекса должны были войти 3 репродуктора на 5200 свиноматок каждый, племенная ферма на 1170 свиноматок, станция искусственного осеменения на 108 хряков и три откормочных комплекса на 100 тысяч станкомест. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта ООО «Алтаймясопром» составила 6,7 млрд. рублей.

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