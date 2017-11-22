Вашингтон, 22 ноября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Персональные данные около 57 млн пользователей онлайн-сервиса заказа такси компании Uber похищены неизвестными хакерами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на генерального директора компании.

Colin Хакер

«Хакеры похитили данные 57 млн пользователей компании Uber», — говорит генеральный директор.

Другие подробности пока не приводятся.

Читайте также: Uber выплатил многомиллионный штраф правительству Филиппин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 г. разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупредил пользователей сервиса заказа такси Uber о фишинговой атаке.

По его словам, мошенники собирают информацию о банковских картах пользователей, рассылая им по электронной почте письма якобы «из Uber», в которых предлагается получить крупную скидку на следующую поездку в такси.

Читайте также: Мошенники запустили фишинговую атаку под видом Uber