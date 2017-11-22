Вашингтон, 22 ноября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Прокуроры США обвинили гражданина Ирана во взломе кабельного канала HBO и краже контента, в числе которого в том числе были эпизоды популярного телесериала «Игра престолов», сообщает 22 ноября Al Arabia.

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Злоумышленник, по заявлениям американской стороны, угрожал выложить в широкий доступ украденный им материал, если ему не будет выплачено $6 млн.

Прокуратура Манхэттена заявила, что гражданина Ирана Бехзада Мерси, также известный как Skote Vahshat, совершил свое преступление, находясь в Иране. Судебные органы США подчеркнули, что он столкнется с последствиями, даже если его не получится арестовать.

«Он никогда не сможет покинуть Иран без страха подвергнуться аресту и быть экстрадированным в США», — заявил прокурор Джун Ким.

По словам обвинителя, Мерси является опытным и высокопрофессиональным хакером, который взламывает компьютерные системы по всему миру.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в СМИ активно стала раскручиваться тема хакерских атак, осуществленных российскими взломщиками, повлиявшими, таким образом, на исход голосования. Вслед за этим вопросы кибербезопасности стали активно обсуждаться международным сообществом.