Москва, 22 ноября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило новую разновидность визы для въезда в страну. Об этом сообщается в среду, 22 ноября, на сайте кабинета министров.

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Согласно документу, новая виза будет выдаваться на срок до четырех месяцев гражданину иностранного государства при наличии решения МВД РФ о выдаче этому гражданину разрешения на временное проживание в стране.

«Виза временно проживающего лица выдается иностранному гражданину территориальным органом МВД РФ при выдаче ему разрешения на временное проживание в РФ на срок действия такого разрешения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая виза может быть только однократной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон сообщила, что все консульские учреждения США на территории России, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, возобновили выдачу виз.

По ее словам, американские визы в трех указанных учреждениях уже выдаются, но с «ограничениями».