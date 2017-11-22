Тайюань , Китай, 22 ноября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Китай запустил в космос ракету-носитель «Чанчжэн-6» с тремя малыми спутниками наблюдения за Землей, сообщает 22 ноября газета China Daily.

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Запуск ракеты состоялся 21 ноября в 12:50 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. В результате на орбиту было выведено три спутника серии «Цзилинь-1», передает китайская аэрокосмическая корпорация Aerospace Science and Technology Corp (CASC).

Это уже вторая миссия новейшей ракеты «Чанчжэн-6». Первый пуск ракеты состоялся в сентябре 2015 года, когда было выведено 20 спутников на орбиту, в связи с чем был поставлен рекорд по количеству спутников, запущенный за один раз.

Разработка ракеты «Чанчжэн-6» стартовала в 2009 году в Шанхайской академии космических технологий, являющейся подразделением CASC.

Напомним, что ранее китайские СМИ сообщали, что Поднебесная намерена запустить ракету «Чанчжэн-11» с плавучей платформы в океане. Заодно будет испытана сама ракета и технология запуска ракет с морских платформ, что в теории должно снизить финансовые затраты в связи с экономией топлива.