Москва, 22 ноября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится президентом Республики Судан Омаром Баширом. Переговоры пройдут 23 ноября в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент Судана Омар Башир посетит Россию с рабочим визитом.

Лидеры двух стран обменяются мнениями по развитию российско-суданских отношений.

Кроме того, Путин и Башир обсудят актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Сочи состоится встреча на высшем уровне президента России Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе саммита главы трех государств обменяются мнениями по проблематике сирийского урегулирования, в частности с учетом совместной результативной работы в Астанинском формате.

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