Чэнду, Китай, 22 ноября, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Пара гигантских панд будет в ближайшее время выпущена в дикую природу, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».

skeeze Панда

Панды по имени Ин Сюэ и Ба Си будут отпущены на волю после проведения финального медицинского обследования. Животные будут снабжены маячками GPS для отслеживания их перемещения.

Китайский центр охраны и исследования гигантских панд провинции Сычуань отмечает, что рожденная в неволе пара панд двух полов в течение двух лет обучалась выживанию в дикой природе.

Ба Си — панда мужского пола, рожденная 26 июля 2015 года, а Ин Сюэ всего на 14 дней старше. Ба Си весит 65 кг и имеет рост 107 кг, а Ин Сюэ — 59 кг и 89 см. Как отмечают эксперты, у обеих панд отменное здоровье.

Это будет уже вторая пара панд, которую выпустят на волю в Китае. В октябре 2016 года трехлетняя панда Хука Янь и двухлетняя Чжан Мэн, также выросшие в неволе, были выпущены в заповеднике Личжипин в провинции Сычуань. Вторая пара животных также буде отпущена в этом же заповеднике.

Международный союз охраны природы охарактеризовал вид гигантских панд, как «уязвимый» вид в большей степени, чем «находящийся в опасности» благодаря десятилетиям политики защиты этих животных.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, благодаря комитету по технологиям разведения гигантских панд, популяция этих животных, выращенных в неволе достигла 520 особей по всему миру. Кроме того, Китай создает специальные национальные парки, где уже в условиях дикой природы ведется защита этих животных.

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