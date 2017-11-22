Мехико, 22 ноября, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Профессор Сержио Агуайо из Колледжа Мексики и Якобо Даян из Иберо-Американского Университета опубликовали подробный доклад о захвате власти картелем «Зета» в мексиканской тюрьме в Пьедрас-Неграс, передает Associated Press.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция В тюрьме

Расследование ученых основано на официальных документах и свидетельствах очевидцев того, что происходило в тюрьме в штате Коауила, расположенной прямо на границе с США, в 2010 — 2011 годах.

В докладе на 1500 страниц подробно сообщается о «преступном бизнесе» картеля «Зета» в стенах пенитенциарного заведения, криминальных казнях и наказаниях, участии охранников и представителей местных органов власти в преступлениях.

Согласно расследованию, тюрьма в Пьедрас-Неграс служила для бандитов из «Зеты» местом укрытия от правосудия, здесь также проводились пытки и казни — за два года в тюрьме было убито не менее 150 человек.

Кроме того, в тюрьме был нелегальный автосервис, матерская по пошиву одежды, склады с наркотическими средствами и контрабандой, и все это приносило прибыль криминальной группировке.

Отдельно описывается «образ жизни» главарей «Зеты» в тюрьме — старшие боевики и лидеры картеля регулярно проводили «вечеринки», свободно покидали стены тюрьмы, чтобы устраивать террор в Пьедрас-Неграсе, причем в сопровождении охранников.

По словам профессоров — авторов доклада Сержио Агуайо и Якобо Даяна, местные органы власти всячески сопротивляются официальному расследованию и публикации действительных фактов.

Так, представитель правительства штата Коауила Федерико Гарза уже заявил, что «решительно отрицает преступления против человечности в тюрьме» в Пьедрас-Неграсе.

Картель «Зета», одна из наиболее жестоких и влиятельных криминальных группировок Мексики, отделился от «Клана Залива» в 2000-х годах и к 2011 году контролировал значительную часть севера и востока Мексики.