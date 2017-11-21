Вашингтон, 22 ноября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Санкции в отношении 13 компаний — северокорейских и китайских — введены американским Минфином, сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкции дяди Сэма

Уточняется, что под американскими санкциями оказался не только ряд компаний Северной Кореи, но и официальные ведомства — Морская администрация КНДР, северокорейское министерство наземного и морского транспорта.

Досталось и китайской стороне: одно физическое лицо и несколько компаний также пополнили санкционные списки американского финансового ведомства.

Напомним, на очередном витке обострения отношений Вашингтона и Пхеньяна американский президент Дональд Трамп назвал Северную Корею спонсором терроризма, пояснив, что это означает введение в отношении Пхеньяна новых санкций.

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Стоит отметить, что по поводу Китая Вашингтон не раз давал понять: Пекин должен повлиять на Пхеньян. Так, 20 ноября американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил об актуальности диалога с Пекином по поводу северокорейской проблемы.

Американец призвал китайскую сторону воздействовать на Пхеньян с помощью таких доступных мер как перекрытие нефтепровода. «И вы можете сами его [нефтепровод в Северную Корею] перекрыть, если захотите усилить давление», — сказал американский дипломат.