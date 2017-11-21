Москва, 22 ноября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Надежды украинского руководства на то, что ради антироссийского курса западные государства будут прощать Киеву любые выходки, похоже, не оправдаются. Об этом 21 ноября заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Что касается закона об образовании… Тут же не заканчивается эта история на Польше, Румынии, Венгрии. За полтора месяца Украина, по сути, поссорилась со всеми своими западными соседями», — заявил Денисов.

Он напомнил, что в начале ноября Сербия обвинила Украину в попытке поссорить её с Россией после того, как украинский посол в Сербии Александр Александров высказался о том, что Белград «напрямую подчиняется Москве». А прямо сейчас разгорается конфликт между Киевом и Минском: КГБ Белоруссии задержали собкора украинского радио Павла Шаройко, который, по информации белорусских силовиков, оказался кадровым военным разведчиком в звании полковника.

«Украина находится в параллельной реальности, её руководство, которое посчитало, что за эти четыре года весь мир будет смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на Украине и на то, что будет вытворять Украина. И Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Польши, очень чётко заметил, что с Бандерой Украина никогда не будет в Европе», — заявил политолог.

«И все эти истории украинского руководства относительно того, что мы интегрируемся в Евросоюз, интегрируемся в НАТО — ничего ровным счётом не стоят. Не пустят туда Украину никогда с таким руководством», — добавил он.

В этом контексте символично и то, что, как бы ни ссылались сами украинские власти на те или иные обстоятельства, мешающие расследованию убийств на Донбассе и в Одессе, на Западе мнение на этот счёт, как ни странно, давно определено, хотя о нём предпочитают лишний раз не упоминать, указал политолог.

«Есть верховный комиссар по правам человека ООН, и его секретариат раз в полгода выдаёт отчёт по Украине относительно прав человека. Там есть два больших раздела, посвящённых расследованию событий в Одессе и расследования убийства на Донбассе. Резюме, дословно, такое, что Украина саботирует процесс расследования — и это записано чёрным по белому в документе ООН», — констатировал Денисов.