Москва, 22 ноября, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, Госдума планирует заслушать отчет Центробанка по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018−2020 годы, сообщает ИА REGNUM. Представлять отчет на пленарном заседании будет глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Как отмечается в докладе, регулятор в течение ближайших трех лет продолжит уделять большое внимание повышению устойчиво­сти банковского и финансового секторов в целом, а также развитию национальной платеж­ной системы («МИР»), чтобы обеспечить их способность обслуживать экономические отношения при любых изменениях внешних условий.

Инфляция

Основным из приоритетов для Центробанка все еще остается сохранение стабильного уровня инфляции на уровне 4%. Ранее регулятор ставил такую цель для показателя за 2017 год, однако, по прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция окажется ниже, поскольку в октябре она уже замедлилась до 2,7%.

«В предыдущие два года Банк России обеспечил снижение инфляции с двузначных уровней до цели 4%, проводя умеренно жесткую денежно-кредитную политику. В тече­ние большей части 2017 года темпы прироста потребительских цен уже находятся вблизи 4%. Но по сути это только начало пути к обеспечению ценовой стабильности, когда цель по инфляции 4% станет надежным ориентиром для всех участников экономических отношений», — отмечается в докладе Центробанка.

Таким образом, основная цель ЦБ не только в том, чтобы снизить инфляцию до 4% и удержать ее на этом уровне, а в том, чтобы также стабилизировать инфляционные ожидания. По расчетам ЦБ, на такие изменения уйдет еще не один год.

«При этом важно не столько точное снижение инфля­ционных ожиданий к 4% (в силу индивидуальных и психологических особенностей восприятия они могут оставаться несколько выше), сколько отсутствие их существен­ных колебаний», — отмечают в ЦБ.

Ключевая ставка

По мере стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий в районе 4% Центробанк планирует постепенное снижение основного показателя — ключевой ставки.

«На средне­срочном горизонте равновесный уровень реальной процентной ставки для РФ оценивается в 2,5−3%, что предпола­гает возможность снижения номинальной ключевой ставки до 6,5−7% при сохра­нении инфляции вблизи 4%», — отмечается в докладе ЦБ.

Между тем, как ранее сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, снижение будет постепенным, поэтому достигнуть таких показателей удастся в течение двух лет.

«Мы будем снижать ключевую ставку постепенно и рассчитываем перейти к равновесному уровню ключевой ставки в 6—7% годовых в течение одного-двух лет. Такая динамика, с одной стороны, позволит не создавать давления на экономический рост, обеспечит темпы роста кредита в 7—10%. Это адекватные темпы для нашей экономики без образования пузырей», — отмечала Набиуллина.

Нефть и бюджетное правило

В своих решениях по расчету ключевой ставки Центробанк продолжает придерживаться консервативного подхода. Так, например, все расчеты регулятор производит исходя из цены одного барреля в 40 долларов, несмотря на то, что сегодня стоимость сырья достигает 62,3 доллара за баррель. Однако, как отмечается в докладе, экономика РФ должна быть готова к тому, что рынок нефти в скором может стабилизироваться на ценах ниже, чем держатся сегодня. В частности, на это может повлиять быстрый рост добычи на сланцевых месторождениях США, возможное восстановление добычи со стороны Ливии и Нигерии, а также риски существенного замедления экономики Китая.

«Кроме того, точкой неопределенности в середине года являлись перспективы самих соглаше­ний (стран ОПЕК+) об ограничении добычи, которые пер­воначально действовали до июня (теперь эта точка сместилась на март 2018 года)», — отмечает регулятор.

В связи с этим в ЦБ считают рациональным «бюджетное правило», которое заложено при расчете проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы. В частности, предполагается, что все доходы от продаж нефти по цене выше 40 долларов за баррель будут направлены в Фонд национального благосостояния. В Центробанке уверены, что такой маневр позволит сформировать «поду­шку безопасности» на случай падения сырьевых цен ниже ожидаемого уровня.

ВВП и дефицит

Между тем в Центробанке предполагают, что структура экономики РФ значительно не изменится, что будет огра­ничивать потенциал ее роста. Так, макроэкономика в ближайшие три года будет и дальше зависеть от цен на сырье.

«Ограничением для роста и модернизации экономики будет выступать целый ряд внутренних фак­торов. Среди них — демографическая ситу­ация и связанный с ней низкий потенциал роста экономически активного населения, институциональные характеристики, в том числе качество управления на всех уровнях как в государственном, так и в частном секторе, недостаточная развитость транс­портной и логистической инфраструктуры, высокая монополизация, низкий объем инвестиций в технологии и основные фонды при высокой степени их износа», — считают в Центробанке.

Поэтому, отмечается в докладе, темпы роста ВВП в РФ в ближайшие три года не превысят 1,5−2%. При этом дефицит федерального бюджета, который в 2018 году, по прогнозам ЦБ, сократится до 2% ВВП, будет продолжать снижение и в ближайшие три года может опуститься ниже 1% ВВП.