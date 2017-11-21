Чего опасается Центробанк? Набиуллина расскажет Госдуме о планах
Москва, 22 ноября, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, Госдума планирует заслушать отчет Центробанка по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018−2020 годы, сообщает ИА REGNUM. Представлять отчет на пленарном заседании будет глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Как отмечается в докладе, регулятор в течение ближайших трех лет продолжит уделять большое внимание повышению устойчивости банковского и финансового секторов в целом, а также развитию национальной платежной системы («МИР»), чтобы обеспечить их способность обслуживать экономические отношения при любых изменениях внешних условий.
Инфляция
Основным из приоритетов для Центробанка все еще остается сохранение стабильного уровня инфляции на уровне 4%. Ранее регулятор ставил такую цель для показателя за 2017 год, однако, по прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция окажется ниже, поскольку в октябре она уже замедлилась до 2,7%.
«В предыдущие два года Банк России обеспечил снижение инфляции с двузначных уровней до цели 4%, проводя умеренно жесткую денежно-кредитную политику. В течение большей части 2017 года темпы прироста потребительских цен уже находятся вблизи 4%. Но по сути это только начало пути к обеспечению ценовой стабильности, когда цель по инфляции 4% станет надежным ориентиром для всех участников экономических отношений», — отмечается в докладе Центробанка.
Таким образом, основная цель ЦБ не только в том, чтобы снизить инфляцию до 4% и удержать ее на этом уровне, а в том, чтобы также стабилизировать инфляционные ожидания. По расчетам ЦБ, на такие изменения уйдет еще не один год.
«При этом важно не столько точное снижение инфляционных ожиданий к 4% (в силу индивидуальных и психологических особенностей восприятия они могут оставаться несколько выше), сколько отсутствие их существенных колебаний», — отмечают в ЦБ.
Ключевая ставка
По мере стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий в районе 4% Центробанк планирует постепенное снижение основного показателя — ключевой ставки.
«На среднесрочном горизонте равновесный уровень реальной процентной ставки для РФ оценивается в 2,5−3%, что предполагает возможность снижения номинальной ключевой ставки до 6,5−7% при сохранении инфляции вблизи 4%», — отмечается в докладе ЦБ.
Между тем, как ранее сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, снижение будет постепенным, поэтому достигнуть таких показателей удастся в течение двух лет.
«Мы будем снижать ключевую ставку постепенно и рассчитываем перейти к равновесному уровню ключевой ставки в 6—7% годовых в течение одного-двух лет. Такая динамика, с одной стороны, позволит не создавать давления на экономический рост, обеспечит темпы роста кредита в 7—10%. Это адекватные темпы для нашей экономики без образования пузырей», — отмечала Набиуллина.
Нефть и бюджетное правило
В своих решениях по расчету ключевой ставки Центробанк продолжает придерживаться консервативного подхода. Так, например, все расчеты регулятор производит исходя из цены одного барреля в 40 долларов, несмотря на то, что сегодня стоимость сырья достигает 62,3 доллара за баррель. Однако, как отмечается в докладе, экономика РФ должна быть готова к тому, что рынок нефти в скором может стабилизироваться на ценах ниже, чем держатся сегодня. В частности, на это может повлиять быстрый рост добычи на сланцевых месторождениях США, возможное восстановление добычи со стороны Ливии и Нигерии, а также риски существенного замедления экономики Китая.
«Кроме того, точкой неопределенности в середине года являлись перспективы самих соглашений (стран ОПЕК+) об ограничении добычи, которые первоначально действовали до июня (теперь эта точка сместилась на март 2018 года)», — отмечает регулятор.
В связи с этим в ЦБ считают рациональным «бюджетное правило», которое заложено при расчете проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы. В частности, предполагается, что все доходы от продаж нефти по цене выше 40 долларов за баррель будут направлены в Фонд национального благосостояния. В Центробанке уверены, что такой маневр позволит сформировать «подушку безопасности» на случай падения сырьевых цен ниже ожидаемого уровня.
ВВП и дефицит
Между тем в Центробанке предполагают, что структура экономики РФ значительно не изменится, что будет ограничивать потенциал ее роста. Так, макроэкономика в ближайшие три года будет и дальше зависеть от цен на сырье.
«Ограничением для роста и модернизации экономики будет выступать целый ряд внутренних факторов. Среди них — демографическая ситуация и связанный с ней низкий потенциал роста экономически активного населения, институциональные характеристики, в том числе качество управления на всех уровнях как в государственном, так и в частном секторе, недостаточная развитость транспортной и логистической инфраструктуры, высокая монополизация, низкий объем инвестиций в технологии и основные фонды при высокой степени их износа», — считают в Центробанке.
Поэтому, отмечается в докладе, темпы роста ВВП в РФ в ближайшие три года не превысят 1,5−2%. При этом дефицит федерального бюджета, который в 2018 году, по прогнозам ЦБ, сократится до 2% ВВП, будет продолжать снижение и в ближайшие три года может опуститься ниже 1% ВВП.