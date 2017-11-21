Берлин, 21 ноября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Крупнейшая германская нефтегазовая компания Wintershall, которая является куратором поездки в Германию российского школьника из Нового Уренгоя в рамках мероприятий, приуроченных ко «Дню всенародной скорби» (Volkstrauertag), прокомментировала выступление Николая Д., вызвавшее острое неприятие в российском обществе. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает телеканал RT.

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В компании утверждают, что шумиха, поднятая в СМИ вокруг выступления Николая Д. в бундестаге, не опирается на факты.

«На наш взгляд, проект с учениками из России и Германии был достойным и хорошим. Что касается ожесточённых споров в некоторых СМИ, то они не опираются на факты», — сказала официальный представитель Wintershall Анна Бунгартен.

Она подчеркнула, что для Германии участие в данной программе школьников из России особенно важно, так как наибольшие потери в годы Второй мировой войны понесла именно Россия.

Бунгартен заявила, что в Wintershall уверены, что рассказы школьников из немецкого Касселя и российского Нового Уренгоя «напомнили всем об ужасах войны, колоссальных жертвах среди мирных жителей и лишениях, а также укрепили идею недопустимости их повторения».

Школьник рассказал об истории жизни немецкого солдата, воевавшего под Сталинградом. Однако то, в каких выражениях он это сделал, повергло российское общество в глубокий шок.