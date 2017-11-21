Ереван, 21 ноября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. После целого дня молчания правящая Республиканская партия Армении (РПА) наконец прокомментировала программу российской телекомпании «Звезда», в которой эмблему РПА сравнили с символикой Третьего рейха, а Гарегина Нжде с украинским Бандерой, подчеркнув, что «правящая партия Армении героизирует пособников фашизма».

hhk.am На съезде РПА выступает лидер партии и президент Армении Серж Саргсян

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сегодня, 21 ноября, в эфире с Радио Азатутюн квалифицировал оценки российского телеканала как абсурдные и невежественные. По словам пресс-секретаря РПА, отождествление Гарегина Нжде с фашизмом — это то же, что и отождествление Гитлера с демократией. «Армения — суверенное государство, и она сама решает, кому и как ставить памятники», — заявил Шармазанов.

«Я комментирую не их, а суть. Суть очень некрасивая, безграмотная, невежественная и абсурдная. Все данные квалификации безграмотны и не имеют ничего общего с реальностью. Если бы они более или менее изучили историю Третьего рейха, историю фашистской Германии и ее союзников, изучили этнорелигиозное («цегакрон») и таронское учения, учение Гарегина Нжде, то к подобным глупым квалификациям не пришли бы, это во-первых. Я всегда говорил и еще раз повторяю: независимо от того, откуда звучат эти квалификации — из Москвы, Вашингтона, Нью-Дели или Сиднея, для меня, по крайней мере, одно очевидно: Гарегин Нжде — один из величайших героев армянского народа, и мы должны поставить памятники Нжде не только в Ереване, но и в разных районах Армении. Во-вторых, отождествлять Нжде с фашизмом — это то же, что и отождествлять Гитлера с демократией и христианством. В-третьих, видеть в символике правящей партии фашистскую символику, ну что сказать, это либо политическая слепота, либо абсурд, чему Вы сами, если хотите, дайте квалификацию. Об остальном мне даже смешно говорить», — заявил Шармазанов.

Говоря о том, что «Звезда» — телеканал министерства обороны России, Шармазанов сказал, что очень хорошо знает, что такое «Звезда», кто является ведущим, в то же время ещё раз повторив, что квалификации ведущей абсурдны, невежественны, безграмотны, более того, не исходят из философии армяно-российских дружественных отношений.

«Если у наших российских партнеров было что сказать, я прямо прокомментирую конкретных спикеров, вице-спикеров, мнение официальной Москвы. Официальная Москва подобного мнения не высказывала, поэтому все оставляю на совести этой женщины или руководителей этой передачи», — подытожил представитель правящей партии Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября на российском телеканале «Звезда» вышла в эфире еженедельная аналитическая программа «Прогнозы», где ведущая — политолог и член Высшего совета «Единой России» Вероника Крашенинникова в промежутке между сюжетами обратилась к теме подписания Арменией соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом, заявив, что Армения намеревается вступить в ЕС. Вероятно, именно это заявление имел ввиду Шармазанов, когда гвоворил, что «об остальном мне даже смешно говорить».

Кроме того, по словам ведущей, ассоциация с ЕС не единственное, что Армения делает как Украина.

«В это сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так, в мае 2016 г. в Ереване был поставлен памятник Герегину Нжде. Это такой армянский Бандера», — заявила Крашенинникова.

«Нжде — герой для правящей Республиканской партии Армении с ее идеологией национал-консерватизма», — отметила ведущая, продемонстрировав логотип РПА и добавив, что ей он «напоминает символику Третьего рейха». Она выразила опасение, что представители правящих кругов Армении могут «повести Армению по пути Украины».

Спустя некоторое время с официальной страницы телеканала в YouTube запись сюжета про Армению была удалена.

«Звезда» — всероссийский государственный общественно-патриотический канал. Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации посредством ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда».

Вероника Крашенинникова — политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт внешнеполитических исследований и инициатив» (ИНВИССИН). Советник Генерального директора МИА «Россия сегодня». С июня 2014 года — заместитель председателя Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины при Совете Федерации РФ. С февраля 2016 года — член Высшего совета партии «Единая Россия» и член Комиссии по подготовке программного документа партии.