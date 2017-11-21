Меркель борется за свое политическое выживание
Берлин, 21 ноября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Прошлой ночью (с 19 на 20 ноября, прим. — ИА REGNUM ) Германия окончательно погрузилась в правительственный кризис. Вот уже семь недель прошло с момента парламентских выборов в ФРГ, и до сих пор совершенно непонятно, когда и как Германия придет к коалиционному правительству. Переговоры между ХДС/ХСС, свободными демократами и «зелеными» потерпели неудачу — «Ямайки» не будет, сообщает Der Spiegel.
Первыми прервали переговоры свободные демократы. Их лидер, Кристиан Линднер, заявил, что он не смог найти «общую основу доверия». Незадолго до полуночи за ним последовали и либералы. В ту ночь не было победителей, кроме, возможно, АдГ.
Для федерального канцлера Ангелы Меркель и лидера ХСС Хорста Зеехофера провал «Ямайки» — настоящая катастрофа, говорит политический эксперт и корреспондент немецкого онлайн-издания Der Spiegel Кристиана Гоффман. Зеехофер связывал свою политическую судьбу с переговорами в Берлине, а Меркель теперь «борется за свое политическое выживание», отмечают немецкие СМИ. Их авторитет, до сих пор подкрепленный натянутой победой на выборах-2017, сейчас выглядит еще более зыбко.
Более серьезно то, что в Германии, впервые в послевоенной истории, неясно, как страна сможет сформировать стабильное правительство, отмечает Гоффман. Канцлер проинформирует президента Германии о дальнейших действиях. «Я как федеральный канцлер, — сказала Меркель, а затем поправила себя, — «как исполняющая обязанности федерального канцлера сделаю всё, чтобы страна справилась даже с такой сложной ситуацией». Меркель ясно дала понять, что не готова руководить от имени меньшинства.
Итак, кризис парламентской демократии, который привел к глубоким изменениям в партийной системе во многих западных странах, теперь достиг и Германии. Западные политики и политологи тут же окрестили ситуацию, сложившуюся в ФРГ, «немецким Брекситом» и «феноменом Трампа». Имеется в виду, что как и в ночь голосования по выходу Британии из состава ЕС, а также президентских выборов в США все верили до конца, что политический разум возобладает над партийными интересами. Но всё получилось иначе.
Германию ждут недели, а может быть, и месяцы неопределенности, полагают эксперты. Но самое удручающее в этой ситуации — то, что ни одно из трех возможных конституционных решений сейчас не является желательным. Даже если бы СДПГ согласилась войти в коалицию с Союзом — это была бы коалиция проигравших, коалиция, которую не хотят ни участники, ни избиратели. Правительство меньшинства, будь оно «черно-зеленое» или же «черно-желтое» — это априори нестабильное, парализованное правительство, которое попросту невозможно представить в Германии. А новые выборы, вероятнее всего, лишь усилят позиции АдГ. Все три сценария угрожают, в конце концов, еще более ослабить доверие немецких граждан к демократии, отмечает Гоффман.
Лидер социал-демократов Мартин Шульц должен сегодня представить свое видение политической ситуации в ФРГ. Эксперты полагают, что давление на политика со стороны теперь уже федерального президента будет расти, что, вероятно, заставит СДПГ пересмотреть свои взгляды на правительственную коалицию. Тем более, что лозунг социал-демократов: «сначала страна — потом партия». Штайнмайер ясно дал понять, что он хочет избежать новых выборов. Этого не хотят и в СДПГ, так как лидеру социал-демократов пришлось несладко и в ходе сентябрьских выборов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь 20 ноября в Берлине переговоры о формировании коалиционного правительства, заранее получившего название «Ямайка», завершились неудачей. В переговорах участвовали 4 партии: ХДС, ХСС, партия «Союз-90/Зеленые», а также Свободная демократическая партия.