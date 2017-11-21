Берлин, 21 ноября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Прошлой ночью (с 19 на 20 ноября, прим. — ИА REGNUM ) Германия окончательно погрузилась в правительственный кризис. Вот уже семь недель прошло с момента парламентских выборов в ФРГ, и до сих пор совершенно непонятно, когда и как Германия придет к коалиционному правительству. Переговоры между ХДС/ХСС, свободными демократами и «зелеными» потерпели неудачу — «Ямайки» не будет, сообщает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Первыми прервали переговоры свободные демократы. Их лидер, Кристиан Линднер, заявил, что он не смог найти «общую основу доверия». Незадолго до полуночи за ним последовали и либералы. В ту ночь не было победителей, кроме, возможно, АдГ.

Для федерального канцлера Ангелы Меркель и лидера ХСС Хорста Зеехофера провал «Ямайки» — настоящая катастрофа, говорит политический эксперт и корреспондент немецкого онлайн-издания Der Spiegel Кристиана Гоффман. Зеехофер связывал свою политическую судьбу с переговорами в Берлине, а Меркель теперь «борется за свое политическое выживание», отмечают немецкие СМИ. Их авторитет, до сих пор подкрепленный натянутой победой на выборах-2017, сейчас выглядит еще более зыбко.

Более серьезно то, что в Германии, впервые в послевоенной истории, неясно, как страна сможет сформировать стабильное правительство, отмечает Гоффман. Канцлер проинформирует президента Германии о дальнейших действиях. «Я как федеральный канцлер, — сказала Меркель, а затем поправила себя, — «как исполняющая обязанности федерального канцлера сделаю всё, чтобы страна справилась даже с такой сложной ситуацией». Меркель ясно дала понять, что не готова руководить от имени меньшинства.

Итак, кризис парламентской демократии, который привел к глубоким изменениям в партийной системе во многих западных странах, теперь достиг и Германии. Западные политики и политологи тут же окрестили ситуацию, сложившуюся в ФРГ, «немецким Брекситом» и «феноменом Трампа». Имеется в виду, что как и в ночь голосования по выходу Британии из состава ЕС, а также президентских выборов в США все верили до конца, что политический разум возобладает над партийными интересами. Но всё получилось иначе.

Германию ждут недели, а может быть, и месяцы неопределенности, полагают эксперты. Но самое удручающее в этой ситуации — то, что ни одно из трех возможных конституционных решений сейчас не является желательным. Даже если бы СДПГ согласилась войти в коалицию с Союзом — это была бы коалиция проигравших, коалиция, которую не хотят ни участники, ни избиратели. Правительство меньшинства, будь оно «черно-зеленое» или же «черно-желтое» — это априори нестабильное, парализованное правительство, которое попросту невозможно представить в Германии. А новые выборы, вероятнее всего, лишь усилят позиции АдГ. Все три сценария угрожают, в конце концов, еще более ослабить доверие немецких граждан к демократии, отмечает Гоффман.

Лидер социал-демократов Мартин Шульц должен сегодня представить свое видение политической ситуации в ФРГ. Эксперты полагают, что давление на политика со стороны теперь уже федерального президента будет расти, что, вероятно, заставит СДПГ пересмотреть свои взгляды на правительственную коалицию. Тем более, что лозунг социал-демократов: «сначала страна — потом партия». Штайнмайер ясно дал понять, что он хочет избежать новых выборов. Этого не хотят и в СДПГ, так как лидеру социал-демократов пришлось несладко и в ходе сентябрьских выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь 20 ноября в Берлине переговоры о формировании коалиционного правительства, заранее получившего название «Ямайка», завершились неудачей. В переговорах участвовали 4 партии: ХДС, ХСС, партия «Союз-90/Зеленые», а также Свободная демократическая партия.