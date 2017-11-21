Минск, 21 ноября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Александр Лукашенко отказался от поездки в Брюссель из-за отсутствия каких-либо значимых для него итогов участия в намеченном мероприятии. Так решение официального Минска отправить на саммит «Восточного партнерства» главу внешнеполитического ведомства Владимира Макея прокомментировал для ИА REGNUM эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Во-первых, президент просто так на подобные саммиты не ездит. Нужно помнить, что всё-таки на Западе он еще не рукопожатный президент, несмотря на то, что санкции сняты. Для политиков очень важно, с кем они встречаются, поэтому он прорабатывал встречи с рядом разных лидеров, среди них — встреча с Ангелой Меркель. Но она вчера сорвалась. Потому одна из причин в том, что больше серьезных контактов там запланировано не было.

Второй аспект. «Восточное партнерство», несмотря на то, как его позиционируют в Белоруссии, Украине, Армении и ряде других стран, для Минска никаких экономических эффектов не дает. Всё, что нужно Александру Григорьевичу на Западе — это деньги. Однако там таких сумм не предоставляют. Поэтому он туда отправляет главу МИД», — полагает Болкунец.

По мнению эксперта, поездка в Брюссель — это своего рода бенефис Владимира Макея, несмотря на то, что он очень рассчитывал, что там будет первое лицо, и таким образом он бы продемонстрировал свое влияние в Белоруссии для западных партнеров. Однако Макей и без того получит свои бонусные очки на Западе и завоюет еще большую популярность среди западных политиков:

«В ближайшее время Белоруссия будет пытаться готовить какое-то соглашение о сотрудничестве с Европейским союзом в ряде направлений. В том числе, надеюсь, что будет каким-то образом разрешен визовый вопрос для белорусских граждан. Это, конечно, не будет безвиз, но возможно упрощение режима, по крайней мере по цене. Потому как граждане Белоруссии сегодня оплачивают самую большую стоимость среди всех стран, которые визы в Европу получают — в два раза больше, чем россияне. Считаю, что это неправильно, и необходимо такую политику менять. А это задача как раз белорусского МИДа, вот пусть глава ведомства и докажет свою дееспособность», — заключил Дмитрий Болкунец.

ИА REGNUM напоминает, что очередной саммит «Восточного партнерства» — проекта Европейского союза, нацеленного на укрепление интеграционных связей с бывшими советскими республиками — Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией — состоится 24 ноября в Брюсселе. В этом году для участия в нем впервые был приглашен глава Белоруссии. На предыдущем саммите, прошедшем в Риге в мае 2015 года, страну также представлял министр иностранных дел Владимир Макей.

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