Нижний Новгород, 21 ноября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде задержан глава регионального отделения «Справедливой России», депутат областного Законодательного собрания Александр Бочкарёв.

Андрей Репин ИА REGNUM Глава нижегородского отделения «Справедливой России» Александр Бочкарёв

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, Бочкарёва подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере.

Всего три недели назад Бочкарёв был в очередной раз утвержден на посту регионального отделения партии «Справедливая Россия». Этому решению «сверху» противились многие члены регионального отделения.

Сразу после того, как Бочкарёв был утвержден на посту главы регионального отделения, десятки членов партии написали заявления о выходе из «Справедливой России».