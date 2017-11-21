Москва, 21 ноября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Информация о задержании в Чечне лиц, находившихся в нетрезвом состоянии, дошла до уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она попросила своего коллегу в Чечне Нуржи Нухажиева проверить ее, сообщили 21 ноября в пресс-службе омбудсмена.

Франсиско Гойя. Пьяный каменщик (фрагмент). 1786

Если сведения о незаконном удержании в течение некоторого времени подвыпивших граждан подтвердятся, то, как отметили в пресс-службе, Москалькова намерена обратиться в Генпрокуратуру.

Сообщения о том, что нескольких жителей Чечни задержали за употребление алкоголя и держат в спортзале поселка Химой, появились в СМИ несколько дней назад. По данным местных жителей, от них якобы требовали принести извинения за свое недостойное поведение.

Так, по словам жителей Ачхой-Мартановского района, с 13 ноября у них в районе был введен негласный комендантский час, а позже силовики задержали жителя села Самашки за употребление алкоголя, пишет «Кавказ.Реалии» (СМИ-иностранный агент). Его и еще нескольких человек держат в спортзале поселка Химой. По данным издания, якобы в рамках кампании по борьбе с алкоголизмом и наркоманией в Чечне они должны выступить с покаянием на местном телевидении.

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Напомним, в ноябре 2016 года в Чечне была прекращена продажа алкоголя во всех 14 магазинах, у которых была лицензия на торговлю спиртным. Председатель парламента Магомед Даудов провел беседу с хозяевами торговых точек. Владельцам магазинов по продаже алкоголя предложили перепрофилировать бизнес. Поводом для таких мер стала авария с участием пьяного водителя, которая унесла жизнь семерых человек.

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Комментируя информацию о якобы введении запрета на продажу спиртного, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что как такового запрета не было, так как по закону власти не имеют на это права. Однако, по его словам, для принятия мер власти могут «использовать религию, обычаи, менталитет».

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