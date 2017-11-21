Минск, 21 ноября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Делегацию Белоруссии на саммите «Восточного партнерства», который пройдёт в Брюсселе 24 ноября, возглавит белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, а не президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил журналистам заместитель начальника управления информации министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Шупляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомним, саммит «Восточного партнерства» в столице Европейского союза планировалось провести 24 ноября на уровне глав государств. Предполагалось, что в Брюсселе соберутся лидеры стран Евросоюза, а также лидеры шести стран «Восточного партнерства» — Украины, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Белоруссии и Армении. Это должен быть уже пятый саммит «Восточного партнерства».

Предыдущий, четвертый, состоялся в конце мая 2015 года в Риге. За прошедшие два с лишним года европейские чиновники и эксперты проделали «внушительную работу», позволившую определить состояние «Восточного партнерства», что нашло определенное отражение в принятой на днях Европарламентом резолюции.

В частности, были поставлены 20 ключевых задач, которые в рамках «Восточного партнерства» должны быть выполнены к 2020 году.

Страны «Восточного партнерства» поделены на две группы. Первая — это Украина, Грузия и Молдавия, которые имею договор об ассоциации с Евросоюзом. Им Брюссель обещает некоторые экономические преференции как странам, «демонстрирующим существенный прогресс на европейском пути после выполнения четких условий».

Вторая группа — это Белоруссия, Армения и Азербайджан. По мнению евробюрократов, эти страны движутся с «разной скоростью», а также имеют разные стремления относительно сотрудничества с Евросоюзом.

В связи с этим Шуляк напомнил, что Белоруссия, конечно, с уважением относится к «Восточному партнерству» и считает Евросоюз весьма важным соседом, однако взаимоотношения между Минском и Брюсселем нельзя назвать партнерскими. В повестке дня белорусско-европейских отношений предстоит появиться переговорам, ведущим к заключению базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подчеркнул Шуляк.

Так как в дипломатической практике визит на высшем уровне, как правило, является кульминацией взаимных усилий сторон по развитию сотрудничества, знаменуя собой достижение глубоких системных результатов, важных для основ двустороннего взаимодействия между соответствующими субъектами международных отношений, то в данном случае визит Лукашенко в Брюссель был бы крайне преждевременным. Поэтому белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.

Шуляк сделал ещё много дипломатических реверансов в адрес Брюсселя, но сути дела это не меняет — Лукашенко в Брюссель не поедет.