Луганск, 21 ноября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. События 21 ноября в Луганске, когда в центре города появилось большое количество людей в военной форме, доказали правоту кадрового решения об освобождении от должности министра внутренних дел Луганской народной республики, говорится в заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого.

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По его словам, речь идет о попытках «определенных структур» МВД ЛНР таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Эти попытки «перешли все границы допустимого», заявил Плотницкий.

Глава республики заверил, что заявление бывшего главы МВД Игоря Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы — он отправлен в отставку с 20 ноября. Он «законно отстранен от занимаемой должности», уточнил Плотницкий, пояснив, что есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета и уже назначен новый и. о. министра внутренних дел ЛНР.

«В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. министра внутренних дел ЛНР не давал», — говорится в заявлении.

Действия людей, находящихся под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах республики, и они не должны быть причиной для паники. Руководство ЛНР делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики.

Ранее сообщалось, что в Луганске неизвестные вооруженные люди в военной форме патрулируют центр города и закрывают улицы для прохода граждан. По данным источников ИА REGNUM, вооруженными людьми в Луганске окружен Дом правительства, здание Генпрокуратуры и городская телевышка. На центральных улицах города замечена легкая бронетехника.

Одесское издание «Таймер» со ссылкой на очевидцев сообщает о прекращении работы телеканала ГТРК ЛНР. По данным издания, зрители видят сообщение об отсутствии сигнала.

При этом ранее экс-глава МВД Корнет распространил заявление, в котором утверждал об аресте в ЛНР ряда должностных лиц за связь с украинскими спецслужбами. Он добавил, что силовики полностью контролируют ситуацию в республике, и обвинил директора ГТРК ЛНР Анастасию Шуркаеву в причастности к деятельности украинских спецслужб.