Москва, 21 ноября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Российский рубль 21 ноября несколько слабеет в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Отечественная валюта практически не чувствует эффекта поддержки от текущего налогового периода в России», — считает эксперт.

По ее мнению, это связано с большим количеством уже известных негативных факторов — от продолжения оттока капитала из страны до минорных сигналов со стороны экономики.

«Последняя публикуемая статистика от промышленного производства в РФ до ВВП по итогам девяти месяцев 2017 года, мягко говоря, разочаровывает», — отметила Бодрова.

Дневной рост цен на энергоносители также не находит отражения в валютных котировках. Вполне возможно, что некоторое влияние оказывают новости по поводу смены Минфином бюджетного правила и покупкам валюты в 2018 году.

«Однако детально эту информацию рынок будет рассматривать только тогда, когда столкнется с ней напрямую», — считает эксперт.

Добавим, 21 ноября доллар США торгуется по 59,46 руб. (+0,2%). Евро оценивается в 69,73 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 22 ноября, составляют 59,46 руб. за американскую валюту и 69,81 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 19 и 15 копеек соответственно.

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