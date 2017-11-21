Москва, 21 ноября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. На днях ИА REGNUM обратилось с запросом в Министерство иностранных дел России. Директору Департамента информации и печати МИД, официальному представителю МИД Марии Захаровой были заданы вопросы:

Дарья Антонова ИА REGNUM

«10 ноября 2017 года в интервью ИА REGNUM посол Республики Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил следующее: «Мне кажется, что элементы нашего с вами сегодняшнего разговора содержат аргументы в пользу того, чтобы возобновить работу Группы по сложным вопросам или, что мы предлагали, расширить формат этого института взаимной дискуссии в пользу повестки более широкой, чем просто сложные вопросы. Например, проблем польской и российской истории прошлого столетия, которые волнуют наши общества». В этой связи мы хотели бы уточнить, планирует ли МИД России содействовать возобновлению работы Российско-польской группы по сложным вопросам? Как в МИД России оценивают предложение посла Польши расширить ее повестку?»

Публикуем ответ, полученный от Департамента информации и печати МИД:

«Данная тема не является новой. Польская сторона периодически ее будирует в ожидании нашего положительного отклика. Позиция МИД России на сей счет хорошо известна и была, в частности, сформулирована в марте с.г. в комментарии Департамента информации и печати к соответствующему заявлению польского внешнеполитического ведомства (на сайте МИД — от 23.03.2017 г. ).

Начиная с 2014 г. по инициативе официальной Варшавы был свернут политический диалог между Россией и Польшей, заблокированы другие механизмы двустороннего взаимодействия, в частности, Российско-Польская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, Форум регионов, Российско-Польский форум общественности и др. В числе замороженных форматов оказалась и Группа по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, которая создавалась с целью «разгрузки» политического диалога — ныне отсутствующего.

В условиях серьезного спада в российско-польских отношениях, произошедшего отнюдь не по нашей вине, целесообразность восстановления работы Группы вызывает обоснованные сомнения, равно как и идея расширить ее тематический мандат. Тем более, что о реанимации других полезных механизмов сотрудничества в Варшаве по каким-то причинам не вспоминают. Не исключаем, что при сохранении обоюдного интереса в перспективе можно было бы вернуться к рассмотрению данного вопроса — в контексте общей нормализации отношений с Польшей, включая политическую составляющую. Достойный доверия импульс к реальному улучшению наших отношений должен, безусловно, исходить из Варшавы».