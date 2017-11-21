Луганск, 21 ноября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) арестовали ряд должностных лиц за связь с украинскими спецслужбами. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», говорится в заявлении министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

Keith Allison Арест

По его словам, сотрудникам правоохранительных органов удалось получить доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Ш. к деятельности спецслужб Украины, а также установить причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Т. и начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения С. к инсценировке в сентябре 2016 г. госпереворота в ЛНР.

«Сегодня ночью (21 ноября) я предоставил все имеющиеся материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов», — говорит Корнет.

При этом министр внутренних дел ЛНР добавил, что силовики полностью контролируют ситуацию в республике.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в столице ЛНР неизвестные вооруженные люди в военной форме патрулируют центр города и закрывают улицы для прохода граждан.

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