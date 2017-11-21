Москва, 21 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Введение звания «Московский врач» некорректно по отношению к профессиональному сообществу, так как многие регионы РФ не могут позволить себе надбавку за врачебную работу, считает оргсекретарь профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября, должна быть разработана общероссийская централизованная система оплаты труда и поощрения медиков с едиными правилами игры.

Жироде-Триозон. Гиппократ отказывает послам Артаксеркса

«Возможно, (гипотетический общий рейтинг может быть — прим. ИА REGNUM ) с какими-то коэффициентами, поправками в системе оплаты труда, например, где более тяжёлые климатические условия труда. Также нужно учитывать более высокий уровень в столичных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, там могут быть введены дополнительные коэффициенты, но это должно регулироваться централизованно. Если же власть вводит не просто доплаты, что не страшно, а особый статус… «Московский врач» — это что, какой-то особый стандарт качества? Это некорректно по отношению к профессиональному сообществу, потому что другие регионы не могут себе позволить. Например, в Брянске. Там врачи не хуже работают. С нашей точки зрения, должна быть разработана система оплаты труда и поощрения для всей страны в сфере общественного здравоохранения», — считает Андрей Коновал.

Он отметил, что большинство столичных врачей не могут позволить себе участие в данном конкурсе из-за высоких перегрузок. Особенно это касается врачей амбулаторного звена, которые работают на участках с повышенными числом пациентов. Узким специалистам также зачастую приходится брать подработки.

«У нас существует система районных коэффициентов. Формально существует, де-факто разрушена. Например, в Якутии оклад врача до 1 октября 2017 года составлял всего 4 550 рублей, а медсестры 3 005 рублей. Даже если мы добавляем туда северную надбавку и районный коэффициент, в результате этот оклад с надбавкой равняется окладу, который принят в центральной части России. Принято сохранение формальных позиций, нарушена общая система справедливой оплаты труда, где есть оправданные выплаты в соответствии с особенностями конкретных районов», — заявил он.

Коновал также добавил, что, по данным профсоюза, со стороны департамента здравоохранения Москвы и со стороны работодателей шло давление на медработников, чтобы они хотя бы формально заявили участие в конкурсе за звание «Московский врач».

«То есть московским властям, видимо, было необходимо создать представление о том, что конкурс пользуется большой популярностью, что воспринят «на ура» профессиональным сообществом. Врачей вынуждали участвовать в этом конкурсе, не всех, но такие сигналы шли», — заключил Андрей Коновал.

Отметим, с начала сентября 2017 года более 3 тыс. медиков подали заявки на получение статуса «Московский врач». Об этом сегодня, 21 ноября, в интервью агентству «Москва» заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он сообщил, что на звание «Московский врач» может претендовать любой гражданин РФ, имеющий высшее медицинское образование, сертификат специалиста и стаж работы не менее пяти лет. Исключение составляют врачи общей практики, так как эта специальность появилась в столичных поликлиниках не более года назад.

При этом прибавку к основному доходу в размере 15 тыс. рублей могут получить только специалисты, работающие в медицинских учреждениях города, то есть подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. На региональных врачей данная выплата не распространяется. Хрипун также отметил, что, по данным столичного департамента здравоохранения, за октябрь 2017 года лишь 1% врачей в Москве получили зарплату меньше 64 тыс. рублей. Зарплата выше 64 тысяч складывается из стимулирующих выплат, компенсационных выплат, выплат за интенсивность, за напряженность и за творческую работу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению ряда экспертов, заявления чиновников о соответствии экзамена на получение статуса «Московский врач» европейским стандартам противоречат российскому законодательству, так как в России лечат по местным стандартам, утверждённым приказом Министерства здравоохранения.

Читайте развитие сюжета: «Безумие псевдорыночной системы»: Зачем нужен проект «Московский врач»?