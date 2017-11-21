Москва, 21 ноября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Российский рубль держится по отношению к доллару США на уровнях чуть выше 59 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его мнению, до конца ноября коридор 59−60 рублей за доллар будет выдерживаться.

«Ликвидность в России обеспечивается на данный момент относительным балансом между сбором зарубежной валюты на выплаты кредитов по концу года и началом налогового периода (пик будет 27 ноября), когда требуется отечественная валюта», — пояснил Диргин.

Внешние факторы также влияют на стоимость рубля. Рост и удержание цен на нефть на уровне 62 долларов за баррель не привел к достаточному укреплению отечественной валюты, то есть поддержка со стороны нефтяного экспорта имеется, но ее мало для экономики и рубля.

«Есть и еще один фактор, общий курс доллара ослабевает и из-за Дня благодарения серьезных движений на рынке США не предвидится, поэтому переоценка зарубежной валюты становится еще одним уровнем поддержки на 22 ноября», — считает эксперт.

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